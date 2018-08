Potsdam (ots) -In der vergangenen Woche verweigerte die Pressestelle desbrandenburgischen Gesundheitsministeriums dem rbb - nach dessenAngaben - Interviews. Dafür hat die Ministerin ein Video im Internetveröffentlicht, in dem sie die Antworten auf Fragen gibt, die ihrihrer Meinung nach im Medikamentenskandal um möglicherweisegestohlene und unwirksame Krebsmedikamente gestellt werden sollten.In Ermangelung "neuer Bilder" und aufgrund der Interviewsperre derMinisteriumspressestelle griff die Nachrichtensendung "Brandenburgaktuell" des rbb-Fernsehens zwei Tage in Folge für ihreBerichterstattung auf das von Golze selbst gelieferte,selbstverständlich völlig unkritische Interview zurück.Der Fraktionsvorsitzende der AfD im Landtag Brandenburg undmedienpolitischer Sprecher der Fraktion, Andreas Kalbitz, kritisiertdies scharf:"Golzes Strategie zur Vermeidung unangenehmer Fragen gehtoffensichtlich auf. Ihre Sprecherin verweigert dem FernsehenInterviews und der öffentlich-rechtliche rbb bedient sich bei YouTubeund sendet die Phrasen, die Golze vorher in die ministeriumseigeneKamera diktiert hat. Natürlich zeigt das Video eine besorgte, umAufklärung bemühte, engagierte Ministerin. Und so wird sie auch vomrbb übernommen. Damit ist der rbb auf einen geschickten Schachzug desGesundheitsministeriums hereingefallen. Der rbb darf nicht demunterstellten Verlangen des Publikums nach neuen Bildern und neuenStatements von Politikern, insbesondere in einer Krisensituation wiedem Medikamentenskandal, insoweit entsprechen, dass er dazu beiträgt,dass Politiker sich selbst interviewen können.Ich fordere die Programmverantwortlichen im rbb auf, diese Praxisunverzüglich zu beenden und sich bei den Zuschauern zu entschuldigen,die für ihre Rundfunkgebühr wirklich Besseres verdient haben. Wenndieses schlechte Beispiel des rbb Schule macht und der Politik klarwird, wie einfach offensichtlich die öffentlich-rechtlicheBerichterstattung zu beeinflussen ist, interviewt sich das rot-roteKabinett in Potsdam nur noch selbst. Interviewsperre verhängen,eigenes Video produzieren (lassen) und schon landen die Minister mitder gewünschten Botschaft im Fernsehen. Damit wäre die 'Staatsferne'der Öffentlich-Rechtlichen vollends zur Karikatur ihrer selbstverkommen."Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deZur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion BrandenburgSoziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell