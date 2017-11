AfD-Fraktionsvorsitzender Prof. Dr. Jörg Meuthen: Doppelhaushalt ist ein Bevormundungshaushalt

Stuttgart (ots) - Finanzministerin Edith Sitzmann (CDU) brachteheute im baden-württembergischen Landtag den Doppelhaushalt 2018/2019ein und berichtete von einer guten Einnahmesituation. Dazu derAfD-Fraktionsvorsitzende Prof. Dr. Jörg Meuthen: "Die Landesregierungsuhlt sich in einem Erfolg, den sie nicht zu verantworten hat. DieBürger und unsere Unternehmer haben das Steuergeld erarbeitet. FrauFinanzministerin Sitzmann möchte in den kommenden zwei JahrenSchulden in Höhe von 500 Millionen Euro tilgen. In diesem Tempodauert das rund 200 Jahre. Das zu feiern, zeugt von einem seltsamenVerständnis der Kreditwirtschaft."Regierung traut weder Bürgern noch UnternehmenDie Landesregierung ist der Überzeugung, mit 42 Millionen Euro dieE-Mobilität umzusetzen. Auch in der Digitalisierung macht dieLandesregierung den privaten Cybersicherheitsunternehmen durch dieCyberwehr Konkurrenz. Dazu Dr. Meuthen: "Dieser Haushalt ist einBevormundungshaushalt - die Regierung traut den Bürgern und denUnternehmen nicht. Als AfD-Fraktion sind wir der Überzeugung, dassdie Verantwortung zurück zum Bürger und zu den Unternehmen muss."Raum für SteuersenkungenZu dem Umgang der Landesregierung mit dem Steuergeld sagte derfinanzpolitische Sprecher Dr. Rainer Podeswa: "Die besteHaushaltslage aller Zeiten lässt der Finanzministerin genug Raum fürSteuersenkungen. Leider kann der Bürger fest darauf vertrauen, dassdie Landesregierung die Bürger nicht von Landessteuern entlastenwird."Pressekontakt:Klaus-Peter KaschkePressereferentAfD-FraktionLandtag von Baden-WürttembergKonrad-Adenauer-Straße 370173 StuttgartTelefon +49 711-2063 5639Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell