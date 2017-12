AfD-Fraktionsvorsitzender Bernd Gögel wünscht allen Bundeswehrsoldaten im Auslandseinsatz Frohe Weihnachten fernab ihrer Familien und Freunde

Stuttgart (ots) - Allen Soldaten der Bundeswehr, die sich derzeitfernab von ihren Familien und Freunden im Auslandseinsatz inAfghanistan, Mali, in Kurdistan, dem Kosovo oder am Horn von Afrikabefinden, und insbesondere den in Baden-Württemberg stationiertenKameraden wünscht die Landtagsfraktion der AfD ein frohes undgesegnetes Weihnachtsfest sowie ein gesundes und vor allem sicheresNeues Jahr. "Ungeachtet der Tatsache, dass sich die Alternative fürDeutschland ausdrücklich gegen die Beteiligung der Bundeswehr anNATO-Auslandseinsätzen ausspricht, stehen wir natürlich treu zuunseren Soldaten, die - vom Deutschen Bundestag entsandt - in dreiErdteilen als Botschafter in Uniform tätig sind und dortverantwortungsvoll ihren Dienst leisten", betont Bernd Gögel,Fraktionsvorsitzender der AfD-Landtagsfraktion.Forderung nach optimaler Ausrüstung der Soldaten durch dasMinisteriumBei einer unlängst abgehaltenen Gesprächsrunde vonAfD-Landtagsabgeordneten mit mehreren hochrangigen Vertretern desLandesverbands Süddeutschland des Deutschen BundeswehrVerband e.V. inden Räumen der AfD-Fraktion in Stuttgart war einmal mehr deutlichgeworden, dass die materielle Ausstattung der deutschen Soldaten auchim Rahmen von NATO-Einsätzen alles andere als optimal und daher starkverbesserungswürdig ist. Unter diesem Blickwinkel fordert Bernd Gögeldie Bundesregierung auf, die deutschen Soldaten insbesondere bei denpolitisch heiklen Missionen am Hindukusch und am Niger so optimal wienur irgend möglich auszurüsten und logistisch zu unterstützen, damitfür diejenigen, die für die politische Fehlentscheidungen derschwarz-roten Bundesregierungen ihre Gesundheit und ihr Leben aufsSpiel setzen, das Risiko einer Verletzung oder gar des Ablebens durchKampfhandlungen weitgehend reduziert wird. Zudem sei es erforderlich,das Ansehen der Bundeswehr und ihrer Soldaten in der deutschenÖffentlichkeit wieder deutlich zu verbessern und ihnen den Rücken zustärken. Nicht zuletzt die mangelnde Unterstützung der Bundeswehr undder Schutz vor Herabwürdigungen und Verunglimpfungen beispielsweisebei öffentlichen Vereidigungen durch die Medien, aber auch dasBundesverteidigungsministerium war vom Deutschen BundeswehrVerband inder Diskussionsrunde massiv kritisiert worden.Gespräche sollen fortgeführt werdenDie Landtagsfraktion der AfD plant, die Gespräche mit demDeutschen BundeswehrVerband im kommenden Jahr fortzusetzen. Bei derGesprächsrunde, an der unter anderem der Leiter desAfD-Landesfachausschusses Außen- und Sicherheitspolitik, ThomasGruber, teilnahm, hatten sich zahlreiche inhaltlicheÜbereinstimmungen feststellen lassen, jedoch auch divergierendeAnsichten zu der von der AfD geforderten Wiedereinführung einerallgemeinen Wehrpflicht sowie den Auslandseinsätzen der Bundeswehr.Pressekontakt:Klaus-Peter Kaschke, Lic. rer. publ.Pressereferent der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergKonrad-Adenauer-Straße 370173 StuttgartTelefon: +49 711-2063 5639Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell