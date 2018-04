AfD-Fraktionsvorsitzender Bernd Gögel: Grün-Schwarz in der Krise - AfD treibt Landesregierung in die Stichwahl

Stuttgart (ots) - "Als wahrhaft bizarre Götterdämmerung hat sichdie turbulente Wahl der neuen Landtagsvizepräsidentin Sabine Kurtz(CDU) am heutigen Vormittag erwiesen, die mit aller Deutlichkeit dietiefen und nicht mehr zu kittenden Risse in der grün-schwarzenRegierungskoalition aufzeigt", kommentiert Bernd Gögel,Fraktionsvorsitzender der AfD im Landtag von Baden-Württemberg, dieunerwartet sperrige Prozedur, die die Abgeordneten weit über diegeplante Zeit hinaus in Anspruch genommen hatte. "Die grün-schwarzeLandesregierung ist massiv beschädigt und verfügt selbst intern nichtmehr über eine handlungsfähige Mehrheit, daran besteht nicht dergeringste Zweifel - und dieser Eindruck zieht sich über alleFraktionen hinweg. Dies zeigte sich deutlich an den hämischenLachsalven für den grünen Fraktionsvorsitzenden Andreas Schwarz, alser versuchte, das katastrophale Wahlergebnis vor den versteinertenGesichtern seiner eigenen Fraktionskollegen schönzureden!", so Gögel."Die Grünen haben die CDU für die inhaltlichen Differenzen in derDiskussion um eine Wahlrechtsreform und den daraus resultierendenBruch des Koalitionsvertrages abgestraft. Sie werden auch zukünftignicht von ihrem hohen Ross runterkommen - während die Menschen imLand den massiven Vertrauens-, Gesichts- und Glaubwürdigkeitsverlustder Landesregierung sehr wohl einzuschätzen wissen!""Landtagsvizepräsidentin ohne demokratische Mehrheit"Der schmählich gescheiterte erste Wahlgang, in dem die Kandidatinder CDU gerade einmal 59 Stimmen erhielt, sei ein deutliches Signalfür die Unfähigkeit der Altparteien, eine überfraktionelleÜbereinstimmung herbeizuführen, erläutert Bernd Gögel. "Allein dieTatsache, dass Frau Kurtz im ersten Wahlgang neben der Zustimmungihrer eigenen Fraktion maximal 16 von 47 Stimmen des grünenKoalitionspartners erhalten haben kann und sich mindestens 31Abgeordnete der Grünen gegen sie aussprachen, legt deutlich offen,dass Bündnis 90/Die Grünen und CDU bis heute keine gemeinsamenPositionen finden und es der christdemokratischen Abgeordneten als'Landtagsvizepräsidentin ohne demokratische Mehrheit' schwer gemachthaben, das Parlament nach außen zu repräsentieren." In seinem zuBeginn der 61. Sitzung eingereichten Geschäftsordnungsänderungsantraghatte der AfD-Fraktionsvorsitzende eine erneute Erweiterung auf zweiLandtagsvizepräsidentenposten und damit die Rückkehr zu bewährtenparlamentarischen Traditionen gefordert. Nur so sei gewährleistet,dass die demokratisch gewählte Opposition im Landtag vonBaden-Württemberg als oberste Kontrollinstanz angemessen an derParlamentsleitung und der politischen Willensbildung beteiligt unddamit der Wählerwillen respektiert werden kann. Als Kandidat für dasAmt des stellvertretenden Präsidenten des Landtags vonBaden-Württemberg nominierte die Fraktion der AfD den AbgeordnetenDr. Heiner Merz, der im ersten Wahlgang 21 Stimmen auf sich ziehenund sich in der Stichwahl auf 23 Stimmen steigern konnte.Parlamentarische Beteiligung der Opposition gehört wesensmäßig zurDemokratieUngeachtet der Wahl von Sabine Kurtz zur stellvertretendenPräsidentin des Landtags von Baden-Württemberg hält die Fraktion derAfD an ihrer Forderung nach der Schaffung eines zweitenLandtagsvizepräsidentenpostens fest. "Das Volk hat mit seiner Wahldarüber entschieden, wer und in welcher Stärke das Volk im Landtagrepräsentiert und dort wirken soll", so Gögel. "Das ist eine Fragedes Demokratieverständnisses." Die parlamentarische Beteiligung derOpposition gehöre wesensmäßig zur Demokratie, sie sei wederabstimmbar noch verhandelbar. Als stärkste Oppositionskraft verwahrtsich die AfD dagegen, dass Bündnis 90/Die Grünen und CDU die Leitungdes Parlaments als ausschließliches Privileg der Regierungsfraktionenbehandeln. "Wer den Wählerwillen missachtet, den wird der Willen derWähler bei der nächsten Wahl wegfegen! Selbstverständlich ist die AfDbereits jetzt bestens auf Neuwahlen vorbereitet, wenn das ohnehininstabile Konstrukt aus Grünen und CDU demnächst krachendkollabiert!"Pressekontakt:Klaus-Peter Kaschke, Lic. rer. publ.Pressereferent der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergKonrad-Adenauer-Straße 370173 StuttgartTelefon: +49 711-2063 5639Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell