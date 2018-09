AfD-Fraktionen: Freiberger Erklärung verabschiedet (FOTO)

Potsdam (ots) -Im Rahmen des Interfraktionellen Treffens der Fraktionsvorständeaus Landtags- und Bundestagsfraktion der Alternative für Deutschland,das am 16. und 17. September 2018 im sächsischen Freiberg stattfand,ist am Nachmittag die "Freiberger Erklärung" verabschiedet worden,die wir zu Ihrer Information übermitteln:GEMEINSAME RESOLUTION der AfD-Fraktionen- "Freiberger Erklärung" -Aus Verantwortung für die Entwicklung unserer Partei und unseresLandes erklären wir, die Versammlung der Fraktionsvorstände derAfD-Fraktionen des Deutschen Bundestages und der Länder hiermitgemeinsam:1. Die AfD ist eine bürgerlich-konservative Partei. IhreMitglieder, Funktionsträger und Abgeordneten sindfreiheitlich-patriotische Bürger, die fest auf dem Boden desGrundgesetzes und unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnungstehen.2. Extremismus aller Art lehnen wir entschieden ab und begegnendiesem mit allen rechtsstaatlich zulässigen Mitteln. DieInstrumentalisierung des Verfassungsschutzes weisen wir entschiedenzurück. Insbesondere die aktuellen Versuche, den Präsidenten desBundesamtes für Verfassungsschutz aus politischen Gründen aus dem Amtzu drängen, betrachten wir mit großer Sorge. Die AfD-Fraktionen sehensich als parlamentarische Barriere gegen alle Versuche, denVerfassungsschutz als Machtinstrument der Altparteien gegenmissliebige Konkurrenz zu missbrauchen.3. Bei der Debatte um die Bewertung von Demonstrationen darf nichtvergessen werden, dass diese eine Reaktion auf die Politik derAltparteien sind. Die Merkel`sche Grenzöffnung spaltet dieGesellschaft. Wir verteidigen das Grundrecht aller Deutschen,friedlich und ohne Waffen zu demonstrieren.4. Wir verstehen die AfD als demokratisch legitimierte Partei undals Verteidigerin der Demokratie und des Rechtsstaats. Wir wollendurch Einflussnahme in den Parlamenten und durch wirksameVolksentscheide auf allen Ebenen politische Fehlentwicklungenkorrigieren.Für die AfD-Fraktion im Landtag BrandenburgAndreas Kalbitz, FraktionsvorsitzenderFreiberg/Potsdam, den 17. September 2018Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deZur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:https://www.presseportal.de/nr/130777Soziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell