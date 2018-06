AfD-Fraktion legt Notfallplan zur Asylkrise vor

Berlin (ots) - Die AfD-Bundestagsfraktion hat am 19. Juni 2018ihren Notfallplan zur Asylkrise vorgestellt.Da der Plan von Innenminister Seehofer hinter dem rechtlichGebotenen zurückbleibt und sich eine weitere Aufweichung abzeichnet,forderten die Innenpolitiker der AfD konkrete Sofortmaßnahmen.Dazu gehören umfassende, lückenlose Grenzkontrollen und dieAbweisung aller unberechtigten Asylbegehrenden an den Grenzen, dieüber sichere Drittstaaten einreisen.Ferner die tatsächliche Ausweisung aller Ausreisepflichtigen, dieErleichterung der Ausweisung straffälliger abgelehnter Asylbewerbersowie die Ab- und Ausweisung all derer, die bereits in einem anderenEU-Land registriert sind.Darüber hinaus sollen die Maghreb-Staaten als sicher deklariertwerden, um umgehend dorthin abschieben zu können.Schließlich sollen die Anreize für Armutsmigration und dieEinwanderung in die deutschen Sozialsysteme verringert werden. Dahersoll nach dem Grundsatz "Sachleistungen vor Geldleistungen" verfahrenwerden.Diese Maßnahmen könnten sofort umgesetzt werden und stehen imEinklang mit deutschem und europäischem Recht.Der innenpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, GottfriedCurio, machte deutlich: "Die Rückkehr zu Dublin III - der Abweisungaller Asylbegehrenden, die Deutschland auf dem Weg über sichereDrittstaaten erreichen, insbesondere über einen anderenErstzutrittsstaat innerhalb der EU - ist kein nationaler Alleingang,sondern europäisches Recht. Nationaler Alleingang war MerkelsHandstreich im September 2015. Bilaterale Abkommen sind keineeuropäische Lösung. Die europäische Lösung ist Dublin III."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecher der AfD-Bundestagsfraktionchristian.lueth@afdbundestag.deTel.: 030 227 57225Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell