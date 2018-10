AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg: Sicherheitskonzept des Landtags greift zu kurz

Stuttgart (ots) - Die Sicherheit und die Integrität im Landtagsind für die Fraktion der AfD ein besonderes Anliegen.Erfreulicherweise ist das Präsidium dem Vorschlag der AfD-Fraktionvom 3. Juli 2018 zur Erarbeitung eines Sicherheitskonzepts gefolgt,für das die Alternative für Deutschland einen ausführlichen Vorschlageiner Hausordnung sowie Vorschläge für die Novellierung vonFraktions- und Abgeordnetengesetz unterbreitet hatte. Kern deseingereichten Sicherheitskonzeptes der AfD-Fraktion ist dieDurchführung einer Zuverlässigkeitsüberprüfung. Bedauerlicherweisehaben sich die Vertreter der Parteien Bündnis 90/Die Grünen, CDU, SPDund FDP/DVP der vollständigen Umsetzung des Vorschlags der AfDverweigert. Die fehlenden Punkte wären aber notwendig, um dasgemeinsame Anliegen der Stärkung der Sicherheit im Haus auf einerrechtssicheren Regelungsbasis umsetzen zu können.AfD fordert Einbeziehung aller beruflich im Landtag tätigenPersonen in die ÜberprüfungDie AfD fordert im Interesse der Sicherheit und Integrität desLandtages die Einbeziehung aller beruflich im Landtag tätigenPersonen in die Zuverlässigkeitsüberprüfung. Diese Forderung wirdjetzt allerdings nicht umgesetzt. Überprüft werden nur dieBeschäftigten der Abgeordneten, der Landtagsverwaltung und derFraktionen. Zudem sollte im Interesse einer einheitlichen,transparenten und willkürfreien Praxis bei der Entscheidung über dieZuverlässigkeit der Umfang und der Prüfungsmaßstab definiert sein.Auch dazu hat die AfD konkrete Vorschläge unterbreitet, die aberebenfalls nicht umgesetzt wurden. Die Altparteien sperren sichinsbesondere gegen die Einholung einer unbeschränkten Auskunft ausdem Bundeszentralregister, die alle strafrechtliche Vorbelastungenaufzeigt. Die jetzt verabschiedete Hausordnung bleibt damit einStückwerk mit Regelungslücken.Bedenken vor möglichem MachtmissbrauchFerner hat sich die AfD klar dagegen ausgesprochen, dass dieFeststellung der Zuverlässigkeit allein durch die Landtagspräsidentinverantwortet wird. Ein bloßes Inkenntnissetzen derPräsidiumsmitglieder, wie es momentan vorgesehen ist, indem nur dasBenehmen mit dem Präsidium vorgesehen wird anstatt das Einvernehmenvorauszusetzen, öffnet Tür und Tor für willkürliche Entscheidungen.In Verbindung mit den fehlenden Regelungen zu Umfang und Maßstab derPrüfung sieht die AfD die Sorge eines Machtmißbrauchs begründet. EineAusweitung der Regelung mit Befassung aller Parlamentsteile hätte demdemokratischen Charakter des Landtages eher entsprochen. Letztlichhaben sich die Altparteien auch gegen eine regelmäßige Wiederholungder Prüfung gewehrt, was die AfD aufgrund der sich veränderndenSicherheits- und Bedrohungslage nicht für ausreichend erachtet.Pressekontakt:Klaus-Peter Kaschke, Lic. rer. publPressereferent der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergKonrad-Adenauer-Straße 370173 StuttgartTelefon: +49 711-2063 5639Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell