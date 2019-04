AfD-Fraktion: Bauen, bauen, bauen - mit privatem Geld

BERLIN (dpa-AFX) - Die AfD-Fraktion hält staatliche Baumaßnahmen oder Enteignungen als Mittel gegen die Wohnungsnot in Ballungsgebieten für ungeeignet.



"Da muss privates Geld in den Wohnungsbau fließen", sagte der parlamentarische Geschäftsführer Bernd Baumann am Dienstag in Berlin. Baumann erklärte, vor allem private Eigner sollten "in diese Märkte reingelockt werden - wir müssen bauen, bauen, bauen", sagte er. Damit wiederholte Baumann einen Slogan von Bundesbauminister Horst Seehofer (CSU), der Enteignungen für keine sinnvolle Lösung hält.

"Es ist überhaupt kein Geld da, dass der Staat jetzt einfach irgendwelche Wohnungen in die Gegend stellt oder diese Wohnungsbauunternehmen, die enteignet werden sollen, bezahlen kann", sagte Baumann. AfD-Fraktionschefin Alice Weidel hatte sich zuvor ebenfalls gegen die Vergesellschaftung von Wohnungsbauunternehmen ausgesprochen: "Enteignungen schaffen keinen neuen Wohnraum, sie schrecken vielmehr potenzielle Bauherren ab." Außerdem bedeuteten Enteignungen, "dass Steuergeld verschwendet wird, um die Macht von Politikern zu stärken, ihre Klientel auf Staatskosten zu bedienen"./kro/DP/jha