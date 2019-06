Berlin (ots) - Zum Pfingstfest 2019 erklärt Joachim Kuhs,AfD-Bundesvorstandsmitglied und Bundesvorsitzender der Christen inder AfD:"An Pfingsten, dem Geburtstagsfest der Kirche, müssen sich alleChristen fragen: Stolpern wir dem Zeitgeist hinterher oder leben undverkünden wir den christlichen Glauben? Verweltlichte undpolitisierte Kirchen machen es dem Einzelnen dabei heute nichtleicht. Gerade zu Pfingsten haben die Kirchen die Aufgabe daraufhinzuweisen, dass es eine Wahrheit jenseits von Mainstream undMehrheiten gibt, etwa bei den Themen Gender, Frühsexualisierung undFamilie. In diesem Sinn ist den Kirchen in Deutschland mehr Geist undmehr Mut zu wünschen."Joachim Kuhs ist Bundesvorsitzender der Christen in der AfD. Erist verheiratet und hat zehn Kinder. Im Mai 2019 wurde Joachim Kuhsals Abgeordneter in das EU-Parlament gewählt.Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 220 56 96 50E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell