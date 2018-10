AfD-Chef Meuthen: Keine Koalition mit CSU in Bayern

MüNCHEN (dts Nachrichtenagentur) - Kurz nach Bekanntgabe der ersten Prognosen zur Landtagswahl in Bayern hat AfD-Chef Jörg Meuthen eine Koalition mit der CSU ausgeschlossen. Diese Frage stelle sich sowohl von Seiten der AfD, als auch von Seiten der CSU nicht, sagte Meuthen im ZDF. Die CSU müsse sich nun komplett neu aufstellen. Meuthen warnte Söder davor, nun eine Koalition mit den Grünen schmieden zu wollen.

"Das haben die Menschen in Bayern nicht verdient", sagte Meuthen. Stattdessen böten sich wohl drei weitere bürgerliche Parteien an. Gleichzeitig warf Meuthen den Freien Wählern vor, viele inhaltliche Punkte von der AfD übernommen zu haben. Dies haben ein besseres Ergebnis in Bayern schwierig gemacht. Die AfD kommt laut Hochrechnungen von ARD und ZDF von 18:30 Uhr auf 10,9 Prozent.

Foto: über dts Nachrichtenagentur