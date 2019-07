AfD-Bundesvorstand: Wahl von Sayn-Wittgenstein ist falsches politisches Signal

Berlin (ots) - Der AfD-Bundesvorstand hat am Montagmorgen in einerTelefonkonferenz über die Wahl von Doris von Sayn-Wittgenstein zurneuen Landesvorsitzenden in Schleswig-Holstein gesprochen. Einigwaren sich die Bundesvorstandsmitglieder in der Einschätzung, dassdiese Wahl ein falsches politisches Signal aussendet. DerBundesvorstand hält an seinem vor dem Bundesschiedsgericht laufendenParteiausschlussverfahren gegen Doris von Sayn-Wittgenstein fest.Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 220 56 96 50E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell