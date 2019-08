AfD-Bundesparteitag findet Ende November in Braunschweig statt

BRAUNSCHWEIG (dts Nachrichtenagentur) - Die AfD will ihren nächsten Bundesparteitag am 30. November und 1. Dezember in der Volkswagenhalle in Braunschweig veranstalten. Das bestätigte eine Sprecherin der städtischen Stadthallen-Betriebsgesellschaft dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Sie verwies darauf, dass die Gesellschaft als kommunales Unternehmen verpflichtet sei, an alle Interessenten zu vermieten.

Der Namenssponsor Volkswagen reagierte zunächst nicht auf die geplante Nutzung der Halle durch die AfD. Auf den Tag genau zwei Jahre nach dem turbulenten Parteitag von Hannover soll dann am ersten Adventswochenende wieder turnusmäßig ein neuer Parteivorstand gewählt werden. Erwartet wird, dass sich Parteichef Jörg Meuthen wieder zur Wahl stellt, obwohl er zuletzt die Unterstützung des "Flügels" verloren hatte. Ob sein derzeitiger Co-Chef Alexander Gauland erneut antritt, ist offen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur