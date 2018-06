Aevis Victoria verkauft verbleibende Lifewatch-Beteiligung an Biotelemetry

Freiburg (awp) - Der Klinik- und Luxushotelbetreiber Aevis Victoria hat am Donnerstag seine verbleibende Beteiligung am Schweizer Telemedizin-Anbieter Lifewatch an den US-Konzern Biotelemetry verkauft. Damit fährt das Unternehmen einen Gewinn von 6,6 Millionen Franken ein.

Mit einem im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 realisierten Gewinn von 7,8 Millionen Franken beläuft sich der gesamte von Aevis Victoria realisierte Kapitalgewinn aus der Beteiligung nun auf 14,3 ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten