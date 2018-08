Aetna: Risiko oder Gewinnchance?

Weitere Suchergebnisse zu "Aetna":

Am 05.08.2018, 07:21 Uhr notiert die Aktie Aetna an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 188,7 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Managed Health Care".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Aetna entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 18,47 liegt Aetna unter dem Branchendurchschnitt (71 Prozent). Die Branche "Health Care Facilities & Svcs" weist einen Wert von 64,51 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Aetna heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 53,9 Punkten, zeigt also an, dass Aetna weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Hold"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Aetna weder überkauft noch -verkauft (Wert: 40,3), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Zusammen erhält das Aetna-Wertpapier damit ein "Hold"-Rating in diesem Abschnitt.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aetna-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 179,41 USD mit dem aktuellen Kurs (188,73 USD), ergibt sich eine Abweichung von +5,19 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 186,13 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+1,4 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Aetna ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.