Aetina x SmartCow: Einführung digitaler Gesundheitshelfer zur Unterstützung pandemiebedingter Vorsichtsmaßnahmen

Taipei (ots/PRNewswire) - Gesundheitssysteme sind als Grundlage unserer Existenz zu betrachten und werden durch innovative medizinische Forschungsarbeiten bei ihrer Weiterentwicklung und Ausdehnung unterstützt. Während die Welt mit COVID-19 zu kämpfen hat, sind KI-Entwickler zur Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems auf der Suche nach einer Art digitalem Gesundheitshelfer. Aetina Corporation, ein Lösungsanbieter für GPGPU- und Edge-KI-Computing, und SmartCow Co. Ltd., ein KI-Lösungsanbieter, haben gemeinsam auf Grundlage einer Edge-Computing-Plattform einen Algorithmus mit sechs verschiedenen KI-Modellen entwickelt.Edgar ist ein solcher KI-betriebener Gesundheitshelfer, der mit Hilfe der Aetina AN110-NAO-Plattform errichtet wurde und einer sicheren Arbeitsumgebung sowie zuverlässigen Patientenversorgung dienen soll. Im öffentlichen Einsatz sollen KI-Elemente auf effiziente Weise in Gerätschaften implementiert werden, wofür AN110-NAO mit einer Größe von 87,4x67,4x46 mm (einschließlich Ventilator) ideal geeignet ist. Umfangreiche I/O-Unterstützung sorgt für die Bereitstellung einer schlanken und einheitlichen Lösung. Die I/O-taugliche AN110-NAO-Plattform verfügt über einen I2S-Slot zwecks Audio-Output. Sie ist auf Edgars Einsatzbereiche abgestimmt und für Warnmodule eingestellt. Die wichtigste visuelle KI-Lösung liegt in der Unterstützung von Kameras. Die Plattform unterstützt eine MIPI CSI-II-Bedienoberfläche und 1x 4k bzw. 2x FHD-Kameras. Die Plattform ist vermarktungsbereit und erfüllt sämtliche Anforderungen an Edgar - eine hochauflösende Bildgebung sorgt für eine akkurate Realitätswiedergabe.Edgar unterstützt sechs verschiedene KI-Modelle, die unter anderem der Einschätzung sozialer Distanz, Maskenerkennung sowie der Einstufung eines sicheren Niesverhaltens ("safe sneeze action") dienen. Mittels dieser Funktionen schafft Edgar zu Zeiten medizinischer Ausnahmezustände ein sicheres Umfeld und kann so an vorderster Front tätiges Medizinpersonal bei der Prävention der Atemwegserkrankung unterstützen. So ist Edgar beispielsweise zur Gesichtsmaskenerkennung in der Lage. Diese Funktion ist problemlos zugänglich und dient Masken-Dispenserautomaten als Orientierungshilfe bei der Differenzierung zwischen Maskenträgern, die die jeweiligen Räumlichkeiten betreten. Die Gesichtsmaken umfassen die Typen PPE, N95 sowie chirurgische Masken. Zusätzlich kann Edgar soziale Distanzierung erkennen. Das Gerät könnte in ein Regelnetzwerk integriert werden und öffentliche Aktivitäten durch die Einführung von Zwei-Meter-Abständen zwischen jeweils zwei Personen regulieren.In unserem Zeitalter der Datenexplosion stehen Sicherheit und Datenschutz an erster Stelle. Edgar ist GDPR-konform. Bilder werden bearbeitet und verweilen auf dem Edge-System; Daten werden nicht an die Cloud weitergeleitet. Edgar ist bestens auf kommerzielle Einsätze vorbereitet und gilt als marktbereit. Zusätzlich bietet die Aetina Jetson-Produktserie umfangreiche, versierte F&E-Beratung und Unterstützung für Edge-KI-Ökosysteme, um KI-Entwicklungen voranzutreiben.Weitere Informationen stehen Ihnen auf der Aetina-Website http://www.aetina.com/ zur Verfügung. Alternativ kann das Unternehmen über sales@aetina.com kontaktiert werden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1172390/SmartCow_PR_Photo_1.jpgPressekontakt:Alice Lai/+886972100090/alice_lai@aetina.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/133736/4608178OTS: Aetina CorporationOriginal-Content von: Aetina Corporation, übermittelt durch news aktuell