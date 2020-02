Aetina präsentiert neue Trägerplatine AN110 für Jetson NANO auf Embedded World 2020, AIoT-Anwendungen im Mittelpunkt

Taipeh (ots/PRNewswire) - Kleine Baugröße, umfangreiche I/O-Unterstützung,inklusive 4K-KameraerweiterungDie künstliche Intelligenz entwickelt sich rasant weiter, Anwendungsbereichefinden sich mittlerweile in allen Industriezweigen. Die Marktnachfrage nachKI-Prozessoren wächst dementsprechend stark. Um diesen Bedarf zu erfüllen, hatder GPGPU- und Edge Computing-Lösungsanbieter Aetina Corporation verschiedeneProdukte und KI-Rechenplattformen für Entwickler im Angebot. Am Stand von Aetinaauf der Embedded World 2020 ist die Flaggschiff-Trägerplatine AN110 für dasJetson Nano-Modul zu sehen. Mit großzügiger Rechenleistung, niedrigemEnergieverbrauch und kleiner Baugröße überzeugt die AN110-Plattform bei modernenKI-Anwendungen.Aetina hat die Trägerplatine AN110 speziell für das Nvidia Jetson Nano-Modulentwickelt. Mit einer Rechenleistung von 472 GFLOPS und einer minimalenLeistungsaufnahme von 5 W bietet die Plattform enormes KI-Potenzial. Mit einemFormat von gerade einmal 87 x 67 mm ist Aetina AN110 die kleinste intelligentePlattform für die Nvidia-Serie und ideal für den gemeinschaftlichen Einsatzgeeignet. Moderne Edge-Geräte sind für intelligente Einsatzzwecke konzipiert.Die AN110-Plattform bietet mehrere I/O-Optionen inklusive 1x HDMI Typ A, 1xRJ-45 für GbE, 2x USB3.2 Gen1 Typ-A, 5x GPIO und 1x DC-in 12 V. Darüber hinausunterstützt AN110 1x 4K- bzw. 1x FHD-Kamera für maschinelles Sehen. Nebenkritischen Vision-Anwendungen dient die AN110-Nano-Plattform als intellektuellesEingangstor und macht funktionelle KI-Anwendungen gemeinschaftlich nutzbar.In Einklang mit Aetinas Leitbild ist die Kombination aus AN110 und Jetson Nanoein wichtiger Schritt in Aetinas Strategie für den Aufbau eines EdgeAIoT-Ökosystems. Aetina bietet wunschgerechte Konfigurationen undausgezeichneten Kundenservice, was den Mehrwert dieser größenflexiblen undkostengünstigen Plattform noch weiter erhöht. Mit der AN110-Plattform soll dasLeben in der Stadt intelligenter gemacht werden. Die Integration vonKI-Rechenplattform und Edge-Geräten ist ein Grundstein für die Entwicklung desAIoT.Aetina ist in Taiwan beheimatet und entwickelt High Performance GPGPU und JetsonEdge KI-Computerlösungen für den AIoT-Markt. Kunden werden durch intelligente,innovative und zuverlässige GPGPU-Lösungen unterstützt. Die AN110-JetsonNano-Plattform ist auf der Embedded World 2020 (Stand 1-207) zu sehen. BesuchenSie unseren Stand und www.aetina.com für weitere Informationen.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/1090566/Aetina_Corporation_AN110_side.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/823098/Aetina_Corporation_Logo.jpgPressekontakt:Alice Lai+886972100090Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/133736/4520665OTS: Aetina CorporationOriginal-Content von: Aetina Corporation, übermittelt durch news aktuell