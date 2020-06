Aetina bringt neuen, auf der NVIDIA Jetson-Plattform basierenden Edge-KI-Computer auf den Markt

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Taipeh (ots/PRNewswire) - Aetina Corp., ein Anbieter von High-Performance GPGPU-Lösungen, kündigt den neuen AN110-XNX Edge-KI-Computer an, der die leistungsstarken Fähigkeiten von NVIDIA® Jetson Xavier(TM) NX nutzt, und Aetinas Angebot an Edge-KI-Systemen erweitert, die auf der Jetson-Plattform für Anwendungen in den Bereichen intelligenter Transport, Fabriken, Einzelhandel, Gesundheitswesen, AIoT, Robotik und weiteren aufbauen.Das AN110-XNX kombiniert NVIDIA Jetson Xavier NX und die Aetina AN110 Trägerplatine im kompakten Formfaktor 87,4 x 68,2 x 52 mm (mit Lüfter). AN110-XNX unterstützt die MIPI CSI-2-Schnittstelle für 1x4k- oder 2xFHD-Kameras, um intensive KI-Workloads von ultrahochauflösenden Kameras zur genaueren Bildanalyse zu bewältigen. Es ist genauso klein wie das auf der NVIDIA Jetson Nano(TM) Plattform basierende AN110-NAO von Aetina, bietet aber durch das neue Jetson Xavier NX eine höhere KI-Rechenleistung. Mit 384 CUDA® Kernen, 48 Tensor Cores und cloudnativen Fähigkeiten liefert Jetson Xavier NX bis zu 21 TOPS und ist die ideale Plattform, um KI-Anwendungen zu beschleunigen. Zusammen mit dem neuesten NVIDIA Jetpack(TM) 4.4 SDK erweitert das energieeffiziente Modul die Auswahlmöglichkeiten für Entwickler und Kunden, die auf der Suche nach Embedded Computing-Optionen sind, die eine höhere Leistung zur Unterstützung von KI-Workloads erfordern, aber durch Größe, Gewicht, Energiebudget oder Kosten eingeschränkt sind, erheblich.Aetina bietet außerdem das Komplettsystem AN110-XNX-EN70 mit lüfterlosem Gehäuse an, das eine schnelle Markteinführung ermöglicht. Für den Backup-Support stellt Aetina im Rahmen seines Kundendiensts BSP- und DTB-Konfigurationsupdates sowohl für Standard- als auch für kundenspezifische Plattformen bereit. Das Unternehmen entwickelt Jetson Xavier NX-basierte Edge-Computing-Plattformen mit 5G-Kommunikationsfähigkeit und voll funktionsfähiger browserbasierter Edge-Geräteverwaltung."Die Partnerschaft mit einem Edge-Computing-Vorreiter wie NVIDIA unterstützt unsere Mission, unseren Kunden in verschiedenen Branchen langfristige eingebettete und industrielle Lösungen zu liefern", sagt Eric Chu, PM bei Aetina Corp. Als Preferred Partner von NVIDIA konzentriert sich Aetina auf die Bereitstellung von Edge-KI-Computing-Lösungen, die auf der Jetson-Plattform für eingebettete Anwendungen basieren. NVIDIA Jetson ist mit fast einer halben Million Entwicklern die führende Plattform für KI at the Edge-Computing. Mit der Unterstützung cloudnativer Technologien, die jetzt für das gesamte NVIDIA Jetson-Aufgebot verfügbar sind, können Hersteller von intelligenten Maschinen und Entwickler von KI-Anwendungen hochwertige, softwaredefinierte Funktionen auf eingebetteten und Edge-Geräten für Robotik, intelligente Städte, Gesundheitswesen, industrielles IoT und mehr erstellen und einsetzen.AN110-XNX ist ab sofort erhältlich. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter sales@aetina.com oder besuchen Sie unsere Website unter http://www.aetina.com/ .Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1177089/NX_platform_release.jpgPressekontakt:Alice Lai+886972100090Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/133736/4615239OTS: Aetina CorporationOriginal-Content von: Aetina Corporation, übermittelt durch news aktuell