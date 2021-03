Aetina bietet verkettete Hardware & Software Pro-KI Service für Edge KI-Lösungen an

Taipeh (ots/PRNewswire) - Außergewöhnliche Koordination für Ihre KI-ProjektentwicklungDie Aetina Corporation widmet sich den KI-Lösungen mit dem Ziel, einen professionellen KI-Service zu liefern. Heute stellt Aetina stolz seine komplette Produktserie von Hardware- und Software-Services für Edge-KI-Umgebungen vor. Einschließlich SuperEdge, MegaEdge, DeviceEdge und KI-Beschleuniger (GPU-Karten) für die Hardware-Lösung; EdgeEye, EdgeStore und EdgeDeploy, ein vollständiges KI-Anwendungsbewertungswerkzeug für die Software-Lösung.Es ist die Generation "AIization of all things", es wurde prognostiziert, dass bis 2023 mehr als 1,12 Billionen Edge AI Marketing Volumen entstehen werden, und bis zu 80 % der Enterprise IoT Projekte werden eine KI-Komponente haben. Aetina ist ein erfahrener Anbieter von Edge-KI-Lösungen, kennt die Anforderungen des Marktes gut und zielt darauf ab, den KI-Sozialisierungsprozess zu erfüllen und KI-Computing-Workloads von Fog zu Edge Computing für Edge-KI-Lösungen zu bedienen.Für Hardware-Lösungen, Aetina hat die Produktaufteilung nach Rechenleistung vorgenommen. SuperEdge, als Aetinas NVIDIA NGC-Ready KI-Inferenzplattform, die KI-Trainingsmaschine, ermöglicht ein schnelleres Machine-Learning-Training für Entwickler und die kritische Unterstützung der Edge Solution Management Plattform. MegaEdge, die KI-Inferenzplattform im IPC-Formfaktor, könnte mit flexiblen alternativen GPU-Karten ein komfortableres Edge-Application-Management ermöglichen. DeviceEdge, die NVIDIA Jetson-basierte Edge-Computing-Plattform, liefert mit diversen Jetson-Modulen und kompakten Trägerboards vielfältige KI-Anwendungen näher an die Gesellschaft.Für Softwarelösungen hingegen steuert Aetina einen umfassenderen, durchdachteren und fortschrittlicheren KI-Service bei, Aetina Intelligent Management (AIM). KI-Projekte entwickeln sich in einer vielfältigen und komplizierten Umgebung, von der Konstruktion am Anfang, über das Management bis hin zur Wartung. AIM wird die KI-Technologie des Frameworks, der Assistenzsoftware, dem Überwachungswerkzeug und den Anwendungen verbessern und verbinden. In der AIM-Serie wird es drei Softwarelösungen geben: EdgeEye für die Geräteüberwachung, EdgeStore für die Erstbewertung von KI-Projekten und EdgeDeploy für ein umfassendes Projektmanagement."Wir stellen fest, dass bei der Entwicklung eines KI-Projekts die anfängliche Evaluierung und die Wartung der Lösung den größten Aufwand und die meiste Zeit in Anspruch nehmen", sagt Richard Hung, Vice President der Abteilung Produktforschung und -entwicklung bei Aetina. Daher erfüllt die Aetina-Hardware-Suite Anforderungen aus jeder Stufe der Rechenleistung und stellt das AIM-System zur Verkettung aller Stacks und Frameworks des KI-Projekts.Um mehr Details zu erfahren, besuchen Sie die Website unter www.aetina.com oder kontaktieren Sie uns per E-Mail unter sales@aetina.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1454391/Pro_AI.jpgPressekontakt:Alice Lai+886-972-100-090Original-Content von: Aetina Corporation, übermittelt durch news aktuell