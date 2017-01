Äthiopische Läufer sichern sich Top-3-Titel in Herren- und Damen-Events beim 2017 C&D Xiamen International Marathon

Xiamen, China (ots/PRNewswire) - Der Startschuss für den 2017 C&DXiamen International Marathon, ein exklusiv von Xiamen SMG SportsLimited gemanagtes Event, fiel am 2. Januar um 8:00 Uhr Ortszeit imXiamen International Conference & Exhibition Center. Von dort ausging es für die vierundzwanzig speziell eingeladenen Athleten und30.000 Läuferinnen und Läufer aus 31 Ländern und Regionen in einembeispiellosen Treffen weiter entlang der Huandao Road, einem derweltweit ästhetisch ansprechendsten Austragungsorte fürMarathonrennen. Schlussendlich belegten äthiopische Läuferinnen undLäufer die Top drei Positionen bei den Herren- und Damen-Events desdiesjährigen Marathons.Wie erwartet, gewann Lemi Berhanu, ein heißer Favorit für dendiesjährigen Wettbewerb, das Herrenrennen mit einer Zeit von 2Stunden, 8 Minuten und 27 Sekunden. Bei den Läuferinnen sicherte sichMeseret Mengistu Biru mit einer Zeit von 2 Stunden, 25 Minuten und 58Sekunden die Meisterschaft.Der Champion bei den Herren, Lemi Berhanu, holte 2016 den erstenPlatz beim Boston Marathon, zusätzlich zum 13. Platz bei denOlympischen Spielen von 2016. Er hatte 2014 erstmalig an einemMarathon teilgenommen und gilt nur zwei Jahre später als einer derbesten Athleten der Welt. Im sich an den Wettkampf anschließendenInterview stellte er fest, "Xiamen ist eine wunderbare Stadt und ichbin begeistert, an solch einem schönen Renntag teilnehmen zu können.Ich schätze die vom Organisationskomitee ausgesprochene Einladungsehr. Ich bedauere nur, dass meine Leistung durch die warme Witterungbeeinträchtigt wurde".Meseret Mengistu Biru, die beim Damenrennen vorne lag, hat sowohlTitel beim Paris Marathon 2015 als auch beim Beijing Marathon 2016geholt. Sie erklärte im Anschluss an den Wettkampf im Interview, "Ichbin sehr froh, das Rennen gewonnen zu haben, und ich möchte auchXiamen und dem Organisationskomitee danken. Es ist schade, dass esmir aufgrund der Auswirkungen der warmen Witterung auf meine Leistungin der zweiten Hälfte des Wettbewerbs nicht gelungen ist, meineneigenen Rekord zu brechen".Pressekontakt:Chen Chao+86 151 6007 6934376857806@qq.comOriginal-Content von: Xiamen SMG Sports Limited, übermittelt durch news aktuell