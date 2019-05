München (ots) -Die Schülerinnen und Schüler der Demasiko Higher Primary School imHochland Äthiopiens haben mit vielerlei Problemen zu kämpfen: Einessind die Sandflöhe in den Klassenräumen. Sie bohren sich in die Hautder Mädchen und Jungen und verursachen fürchterliche Schmerzen. Diekleinen Parasiten lauern auf dem nur dünn mit Stroh bestreutenLehmboden in den Klassenräumen. "Es tut mir manchmal so weh, dass ichkaum noch gehen kann", sagt der zwölfjährige Yimam Ayalew. "Wie sollich mich da auf den Unterricht konzentrieren?"Die nur einen halben bis einen Millimeter kleinen Insekten bohrensich an den Zehennägeln unter die Haut. Dort schwellen die Blutsaugerin wenigen Tagen zu einer Kugel von bis zu drei Millimetern an. Zwarstirbt das Tier unter der Haut nach etwa zwei Wochen. Doch bis dahinhat es Hunderte Eier gelegt. Nur wenige Tage später sind die Flöheentwickelt und setzen den Kindern weiter zu.Täglich droht EinsturzgefahrNeben den bissigen Sandflöhen machen jedoch auch andere Umständedas Lernen für die Schülerinnen und Schüler zur Qual - oder garunmöglich. Die alte Schule etwa, in der die Kinder und Jugendlichenunterrichtet werden, wurde damals aus Holz und Lehm gebaut. Termitenzerfressen langsam aber stetig das Gebälk. Schon jetzt schließen dieeinfachen Türen nicht mehr. In nicht allzu ferner Zukunft wird dieHolzkonstruktion einstürzen.In der Sommerzeit ist es in den kleinen und engen Klassenräumenstaubig und heiß. Bei Regen tropft es hinein, verschließt man diekleinen Fensteröffnungen, muss der Unterricht im Dunkeln stattfinden.Es gibt keinen Strom. Kein Wasser. Es fehlt an allem.So auch an Tischen und Bänken. Mehrere Kinder drängen sich an dieuralten Holztische. Häufig sitzen sie auf dem Boden. "Wie soll ich darichtig lernen? Ich habe kaum Platz für mein Heft und es ist auch oftso dunkel, dass ich kaum etwas an der Tafel lesen kann", erzählt die15-jährige Habtam Hassan. Schulbücher sind Mangelware und Lernhilfenoder Sachbücher gibt es in Demasiko nicht."Außerdem haben wir hier kein Wasser und auch keine Toiletten. DieHygienebedingungen sind fürchterlich", klagt Andenet Kassa, der seitelf Jahren an der Schule unterrichtet. Auch für die Lehrer ist dieSituation kaum besser: "Wir haben keinen eigenen Raum. So sitzen wiroft auf Steinen im Freien und bereiten dort unseren Unterricht vor."Kein Wunder also, dass viele der Schülerinnen und Schüler derDemasiko Higher Primary School bereits in jungen Jahren demUnterricht fernbleiben. Die Folge: Es bleibt ihnen die Chance auf denBesuch einer weiterführenden Schule verwehrt.Neue Schule schenkt HoffnungDoch die Zeit der Strapazen wird für die Kinder von Demasiko baldvorbei sein. Denn die Stiftung Menschen für Menschen - KarlheinzBöhms Äthiopienhilfe (www.menschenfuermenschen.de) errichtet auf demGelände der alten Schule neue, funktionelle Gebäude und verbessertdamit die Startchancen für die junge Generation. Drei Bauten mitjeweils vier Klassenräumen, ein Verwaltungsgebäude sowie Toilettensollen entstehen und mit Schulmöbeln ausgestattet werden. Ebensosorgt die Äthiopienhilfe für Bücher.Bis Ende 2019 soll der Schulkomplex fertiggestellt werden und denSchülerinnen und Schülern in Demasiko endlich ein Lernen unterwürdigen Bedingungen ermöglichen.Ohne Bildung keine EntwicklungWährend in den großen Städten in Äthiopien es in vielen BereichenFortschritte gibt, können im ländlichen Äthiopien noch immerMillionen Kinder und Jugendliche keine Schule besuchen; Millionen vonUnterrichtsstunden fallen wegen Lehrermangels aus. Dabei ist Bildungund Wissen die Grundlage für jegliche Verbesserung der Lebensumständeder Menschen in Äthiopien. Ohne effektive Bildung gibt es auch keinenwirtschaftlichen Fortschritt für das Land. Deshalb engagiert sichMenschen für Menschen für den Bau von Schulen sowie für den Ausbauvon Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, etwa durch den Bau vonBerufsbildungszentren. Die Schulen werden mit Möbeln, Büchern undLernmaterial ausgestattet. Außerdem werden die Gebäude genutzt, umLandwirtschaftskurse oder Hygieneschulungen durchzuführen. Auchfunktionale Alphabetisierungskurse für Erwachsene finden dort statt.HintergrundinformationIn der Projektregion Wogdi, 580 Kilometer nordöstlich von AddisAbeba, ist Menschen für Menschen seit 2013 aktiv. In Wogdi, das zumRegionalstaat Amhara gehört, leben rund 150.000 Menschen. Die meistenSchulgebäude in Wogdi befinden sich in einem sehr schlechten Zustand,mancherorts muss im Freien unter Bäumen unterrichtet werden. Gegendiesen Notstand hat Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe bis heute sechsneue Schulen dort gebaut. Drei weitere - unter anderem die DemasikoHigher Primary School - befinden sich derzeit im Bau.Informationen über die Stiftung Menschen für Menschen gibt es auchbei Facebook, Twitter, YouTube und InstagramSpendenkontoStiftung Menschen für MenschenStadtsparkasse MünchenIBAN: DE64701500000018180018Online: www.menschenfuermenschen.deÜber Menschen für MenschenDie Stiftung Menschen für Menschen leistet seit 37 Jahrennachhaltige Hilfe zur Selbstentwicklung in Äthiopien. Im Rahmenintegrierter ländlicher Entwicklungsprojekte verzahnt Menschen fürMenschen gemeinsam mit der Bevölkerung Maßnahmen aus den BereichenLandwirtschaft, Wasser, Bildung, Gesundheit und Einkommen. DenGrundstein für Menschen für Menschen legte am 16. Mai 1981 derdamalige Schauspieler Karlheinz Böhm (gest. 2014) mit seinerlegendären Wette in der Sendung "Wetten, dass..?". Die Stiftung trägtseit 1993 durchgängig das Spendensiegel des DeutschenZentralinstituts für soziale Fragen (DZI). Menschen für Menschensetzt die Maßnahmen derzeit in elf Projektgebieten mit rund 620 festangestellten und fast ausschließlich äthiopischen Mitarbeiterinnenund Mitarbeitern um.Pressekontakt:Stiftung Menschen für Menschen - Karlheinz Böhms ÄthiopienhilfeErich JeskeBrienner Straße 4680333 MünchenE-Mail: erich.jeske@menschenfuermenschen.orgTel.: +49 89 383979-87Fax: +49 89 383979-70Original-Content von: Die Stiftung Menschen für Menschen, übermittelt durch news aktuell