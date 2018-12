Äthiopien: Lernen für die Zukunft - Ohne Bildung gibt es keinen Fortschritt (FOTO)

München (ots) -Während in den großen Städten in Äthiopien es in vielen BereichenFortschritte gibt, können im ländlichen Äthiopien noch immerMillionen Kinder und Jugendliche keine Schule besuchen; Millionen vonUnterrichtsstunden fallen wegen Lehrermangels aus. "Dabei ist Bildungund Wissen die Grundlage für jegliche Verbesserung der Lebensumständeder Menschen in Äthiopien. Ohne effektive Bildung gibt es auch keinenwirtschaftlichen Fortschritt für das Land", betont Peter Renner,Vorstand der Stiftung Menschen für Menschen und u. a. zuständig fürdie Projektarbeit in Äthiopien. "Die Bildung kann nicht warten. Wirmüssen jetzt helfen", so Renner weiter. "Die jungen Menschen inÄthiopien brauchen dringend Perspektiven für ihr Leben."Jung, arm, AnalphabetWeltweit gibt es noch immer 750 Millionen Menschen, die eineneinfachen Satz weder lesen noch schreiben können. Knapp ein Siebtelvon ihnen ist zwischen 15 und 24 Jahre alt. An Zahlen zu jungenErwachsenen lässt sich gut ablesen, wie wirksam die Investitioneneines Landes in Bildung waren. In Äthiopien etwa haben sie Früchtegetragen: Der Anteil der 15- bis 24-Jährigen, der lesen und schreibenkann, ist seit dem Millenniumswechsel von knapp 40 auf 60 Prozentgestiegen. Doch wer genauer hinschaut, erkennt, wo Handlungsbedarfbesteht: Während unter den Ärmsten gerade jeder Vierte lesen undschreiben kann, sind es in wohlhabenden Kreisen fast 90 Prozent.Armut und Analphabetismus bedingen sich stark. Doch auch der Wohnortspielt eine wichtige Rolle für die Lese- und Schreibfähigkeit der 15-bis 24-Jährigen. So ist die Alphabetisierungsrate in den Städten fastdoppelt so hoch wie auf dem Land.Dunkle und verfallene SchulenBesonders in den ländlichen Bereichen von Äthiopien, wo rund 80Prozent der Bevölkerung leben, ist vielen jungen Menschen der Zugangzu guter Schulbildung verwehrt. Die Kinder - vor allem die Mädchen -tragen bereits früh Verantwortung im Arbeitsalltag. Sie sind täglichoft mehrere Stunden unterwegs, um Wasser zu holen, oder Feuerholz zusammeln, oder beides. Die nächste Schule ist meist weit von ihremZuhause entfernt, der Schulweg ein kilometerlanger Marsch. Deshalbgehen viele Mädchen auch nicht in die Schule. Der Bildungsrückstandist zwischen den Schülern in den Städten und auf dem Land hoch.Schulgebäude in den ländlichen Bereichen Äthiopiens sind häufigverfallene, dunkle Hütten aus Stroh, Holz und Lehm. Um die Bildung inder Breite zu fördern, baut Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe(www.menschenfuermenschen.de) moderne Schulen auf dem Land undstattet sie mit Lehr- und Lernmaterial aus. Zudem bietet die Stiftungfunktionale Alphabetisierungskurse für Erwachsene an.Bildungsbilanz Menschen für MenschenTäglich besuchen rund 500.000 Kinder und Jugendliche die 436 vonMenschen für Menschen neu gebauten oder renovierten Schulen. Meistwerden jeweils vier Schulgebäude mit jeweils vier Klassenräumengebaut und mit den notwendigen Schulmöbeln ausgestattet. Dazu kommennoch ein Verwaltungsgebäude mit einer Bibliothek und Toiletten.Menschen für Menschen-Vorstand Peter Renner: "Der Bau von Schulen inÄthiopien gehört zu unseren wichtigen Aufgaben. Denn eine guteSchulbildung ist die wesentliche Voraussetzung für ein besseres Lebender Kinder und Jugendlichen in der Zukunft und für eine erfolgreicheWeiterentwicklung Äthiopiens. Nur mit einer guten und soliden Bildungkönnen die Menschen aktiv am wirtschaftlichen, gesellschaftlichen undpolitischen Leben teilnehmen und sich selbst Perspektiven für dieZukunft im eigenen Land schaffen."Information zum Bildungssystem in ÄthiopienDie allgemeinbildende Schulausbildung beträgt insgesamt 10 Jahre.Nach dem zehnten Schuljahr und dem Bestehen einer Prüfung können dieSchüler/innen entweder zwei weitere Schuljahre bis zur Hochschulreifeabsolvieren oder sich für eine Berufsausbildung entscheiden.Besonders im ländlichen Bereich gehen die Schüler/innen in zweiSchichten (jeweils eine Woche am Vormittag und die andere Woche amNachmittag) zur Schule.In einem aktuellen Beitrag im Nagaya-Magazin, das von der StiftungMenschen für Menschen herausgegeben wird, beschäftigt sich dieOrganisation ausführlich mit dem Thema Bildung in Äthiopien. DieAusgabe ist abrufbar unter http://ots.de/DUqFKe.Daten zur Bildungssituation in Äthiopien bietet u. d. die UNESCOunter http://uis.unesco.org/en/country/etInformationen über die Stiftung Menschen für Menschen gibt es auchbei Facebook, Twitter, YouTube und InstagramSpendenkonto StiftungMenschen für MenschenStadtsparkasse MünchenIBAN: DE64701500000018180018SWIFT (BIC): SSKMDEMMOnline: www.menschenfuermenschen.deÜber Menschen für MenschenDie Stiftung Menschen für Menschen leistet seit 37 Jahrennachhaltige Hilfe zur Selbstentwicklung in Äthiopien. Im Rahmenintegrierter ländlicher Entwicklungsprojekte verzahnt Menschen fürMenschen gemeinsam mit der Bevölkerung Maßnahmen aus den BereichenLandwirtschaft, Wasser, Bildung, Gesundheit und Einkommen. DenGrundstein für Menschen für Menschen legte am 16. Mai 1981 derdamalige Schauspieler Karlheinz Böhm (gest. 2014) mit seinerlegendären Wette in der Sendung "Wetten, dass..?". 