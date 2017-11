Äthiopien: Jobs für Frauen und Jugendliche / Stiftung Menschen für Menschen - Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe und BMZ vereinbaren Kooperation (FOTO)

München/Berlin (ots) -Die von Schauspieler Karlheinz Böhm gegründete Stiftung Menschenfür Menschen und das Entwicklungsministerium (BMZ) wollen gemeinsamneue Arbeitsplätze im ländlichen Raum in der äthiopischen Region Danoschaffen. Darauf haben sich beide Seiten am Mittwoch verständigt undeine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet.Ziel der Zusammenarbeit ist es, vor allem für Frauen undJugendliche im ländlichen Äthiopien Beschäftigungsmöglichkeiten rundum die Produktion, Verarbeitung und den Handel mit Honig, Bienenwachsund Futtermitteln zu schaffen. So sollen insgesamt etwa 800 neue Jobsentstehen.Inhaltlich knüpft die Kooperation einerseits an den "Marshallplanmit Afrika" an sowie an die Arbeit der "Grünen Innovationszentren":Diese bilden ein wichtiges Element der Sonderinitiative "EINEWELTohne Hunger" des BMZ und unterstützen in 13 afrikanischen Ländern denAufbau einer produktiven, innovativen und nachhaltigenLandwirtschaft. Die Stiftung Menschen für Menschen beteiligt sich ander Initiative mit dem Aufbau kommerzieller Bauerngruppen und schafftJobs für Frauen und junge Menschen in Äthiopien.Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe setzt die Maßnahmen des GrünenInnovationszentrums in der Projektregion Dano, rund 250 Kilometerwestlich von Addis Abeba, der Hauptstadt von Äthiopien, um. "In Dano,wie in anderen Projektregionen von Menschen für Menschen, produzierendie Bauernfamilien inzwischen oftmals mehr, als sie unmittelbarselbst verbrauchen", sagt Stiftungsvorstand Peter Renner, der u. a.für die Projektarbeit der Organisation in Äthiopien zuständig ist."Ziel ist es nun, die Bauernfamilien und Jugendlichen bei derProduktion, Verarbeitung und der Vermarktung ihrer Produkte zuunterstützen, also Wertschöpfungsketten aufzubauen." Damit werden indem ostafrikanischen Land, in dem mehr als 60 Prozent der Menschenjünger als 25 Jahre sind, berufliche Perspektiven geschaffen.Pressekontakt:Stiftung Menschen für MenschenBrienner Straße 46, 80333 München, GermanyLisa Kerscher, E-Mail: lisa.kerscher@menschenfuermenschen.orgTel.: +49 89 383979-60 / Fax: +49 89 383979-70Original-Content von: Die Stiftung Menschen für Menschen, übermittelt durch news aktuell