Äthiopien: Flucht vor dem Hunger - Die Geschichte von Shada (FOTO)

München (ots) -Rund 5,7 Millionen Menschen sind in Äthiopien nach wie vor vonHunger bedroht und auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen. Eine Dürre vondiesem Ausmaß hat das Land seit über 30 Jahren nicht mehr erlebt.Ganze Ernten sind in den vergangenen zwei Jahren in einigen Regionenverdorrt. Die Regenfälle blieben auch im vergangenen Jahr in TeilenLandes deutlich hinter den Erwartungen zurück. Durch dieWasserknappheit erreichten die Ernten nicht die notwendigen Erträge.Millionen von Kindern, Frauen und Männer sind nun weiter aufNahrungsmittelhilfe angewiesen.Die Menschen in den betroffenen Regionen haben oftmals tragischeGeschichten zu erzählen. So auch Shada, die bereits vor zehn Jahrenihren Ehemann, den Vater ihrer Kinder verloren hatte. Die Nothilfevon Menschen für Menschen ist ein Hoffnungsschimmer für Shada. Die42-jährige Witwe besitzt einen Hektar Land, auf dem sie verschiedeneGetreidearten anbaut - genug, um sich und ihre Kinder zu ernähren. 15bis 20 Doppelzentner pro Jahr betrug ihre Ernte. Doch die Dürremachte alles zunichte. Shadas Sohn wusste keinen Ausweg mehr. ImAlter von nur 16 Jahren ließ er seine Familie zurück und machte sichmit Freunden auf in eine ungewisse Zukunft.Lesen Sie Shadas vollständige schicksalhafte Geschichte und mehr aufder Nothilfeseite der Stiftung Menschen für Menschen:www.menschenfuermenschen.de/nothilfe2017/www.menschenfuermenschen.de/schwerpunkte/nothilfe-aethiopien-2017/Spendenaufruf"Wir benötigen dringend Spenden, damit wir den Menschen inÄthiopien helfen können", bittet Peter Renner, Vorstand der StiftungMenschen für Menschen: "Lassen Sie uns nicht tatenlos zusehen, wieKinder, Frauen und Männer Hunger leiden" (Spendenkonto: IBAN:DE64701500000018180018 bei der Stadtsparkasse München oder überwww.menschenfuermenschen.de/online-spenden/).Menschen für Menschen wird die Nahrungsmittelhilfe in der RegionAgarfa durchführen. Dort erhalten dann 16.500 Menschen monatlich proPerson 15 kg Getreide, 1,5 kg Hülsenfrüchte und 0,5 Liter Speiseöl.Kleinkinder, schwangere und stillende Frauen bekommen außerdemproteinreiche Ergänzungsnahrung (Famix).Weitere Informationen zur Lage in Äthiopien:www.unocha.org/ethiopiaInformationen über Menschen für Menschen finden Sie hier:www.menschenfuermenschen.deBesuchen Sie uns auch in unseren sozialen Netzwerken: Facebook,Twitter, YouTube und InstagramFüll- und Freianzeigen:Hier finden Sie unsere Anzeigen zur Nothilfe als Füll- oderFreianzeige direkt zum Download: http://ots.de/FDiMjSpendenkontoStiftung Menschen für MenschenStadtsparkasse MünchenIBAN: DE64701500000018180018SWIFT (BIC): SSKMDEMMOnline: www.menschenfuermenschen.deÜber Menschen für MenschenDie Stiftung Menschen für Menschen leistet seit über 35 Jahrennachhaltige Hilfe zur Selbstentwicklung in Äthiopien. Im Rahmenintegrierter ländlicher Entwicklungsprojekte verzahnt Menschen fürMenschen gemeinsam mit der Bevölkerung Maßnahmen aus den BereichenLandwirtschaft, Wasser, Bildung, Gesundheit und Einkommen. DenGrundstein für Menschen für Menschen legte am 16. Mai 1981 derdamalige Schauspieler Karlheinz Böhm (gest. 2014) mit seinerlegendären Wette in der Sendung "Wetten, dass...?". Die Stiftungträgt durchgängig seit 1993 das Spendensiegel des DeutschenZentralinstituts für soziale Fragen (DZI). Menschen für Menschensetzt die Maßnahmen derzeit in zwölf Projektgebieten mit über 740festangestellten und fast ausschließlich äthiopischenMitarbeiterinnen und Mitarbeitern um.Pressekontakt:Stiftung Menschen für MenschenLisa-Martina KerscherBrienner Straße 4680333 MünchenE-Mail: lisa.kerscher@menschenfuermenschen.orgTel.: +49 89 383979-87Fax: +49 89 383979-70Original-Content von: Die Stiftung Menschen f?r Menschen, übermittelt durch news aktuell