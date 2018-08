Äthiopien-Blog: Nun noch mehr Aktuelles und Interessantes vom Horn von Afrika (FOTO)

München (ots) -Ab sofort bloggt die Stiftung Menschen für Menschen - KarlheinzBöhms Äthiopienhilfe auf ihrer Homepage(www.menschenfuermenschen.de). Im neuen Blog vermittelnMitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber auch Gastautoren mit ihrenBeiträgen einen tieferen Einblick in das Leben in Äthiopien."Die Beiträge sind so vielfältig und so bunt wie Äthiopienselbst", erklärt Dr. Sebastian Brandis, Vorstand der StiftungMenschen für Menschen zum Inhalt des Blogs. "Wir möchten allenInteressierten auch einen Eindruck von Äthiopien geben und dieMenschen vorstellen, für die wir tagtäglich in Deutschland Spendensammeln."Die Leser erfahren etwa in der Rubrik "Land und Leute", wieSolidarität im ländlichen Äthiopien mit Leben gefüllt wird. Oder inder Kategorie "Zukunft zu Hause", wie junge Männer und Frauen durchdie Projekte und Bildungsangebote der Äthiopienhilfe neuePerspektiven in ihrer Heimat finden. In der Rubrik "Reise" etwa wirddarüber informiert, welche Impfungen für einen Trip nach Äthiopienbenötigt werden und wie Reisende am einfachsten an ein Visum kommen.Außerdem enthält der Blog Spannendes zur äthiopischen Geschichtesowie aktuelle Entwicklungen. In der Rubrik "Kulinarik" wird über dietraditionelle äthiopische Kaffeezeremonie berichtet und traditionelleRezepte wie etwa für das Fladenbrot Injera vorgestellt. DieBlog-Beiträge werden regelmäßig aktualisiert und weiter ausgebaut.Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe ist seit nunmehr 37 Jahren in demLand am Horn von Afrika tätig. Die Menschen in Äthiopien langfristigvon fremder Hilfe unabhängig zu machen, ist das Ziel derOrganisation. Menschen für Menschen setzt dabei auf das ganzheitlicheund nachhaltige Prinzip der sogenannten integrierten ländlichenEntwicklungsprojekte und engagiert sich besonders in den BereichenLandwirtschaft, Bildung, Wasser, Gesundheit und Einkommen."Äthiopierinnen und Äthiopier brauchen und sollen eine Zukunft inihrem Land haben - ein Leben lang", so Sebastian Brandis.Über Menschen für MenschenDen Grundstein für Menschen für Menschen legte am 16. Mai 1981 derdamalige Schauspieler Karlheinz Böhm (gest.2014) mit seinerlegendären Wette in der Sendung "Wetten, dass..?". Die Stiftung trägtseit 1993 durchgängig das Spendensiegel des DeutschenZentralinstituts für soziale Fragen (DZI). Menschen für Menschensetzt die Maßnahmen derzeit in zwölf Projektgebieten mit über 700fest angestellten und fast ausschließlich äthiopischenMitarbeiterinnen und Mitarbeitern um.Informationen über Menschen für Menschen finden Sie hier:www.menschenfuermenschen.deBesuchen Sie uns auch in unseren sozialen Netzwerken: Facebook,Twitter, YouTube und InstagramSpendenkontoStiftung Menschen für MenschenStadtsparkasse MünchenIBAN: DE64701500000018180018SWIFT (BIC): SSKMDEMMOnline: www.menschenfuermenschen.dePressekontakt:Stiftung Menschen für MenschenBrienner Straße 46, 80333 MünchenLisa Riegel und Erich Jeske, E-Mail:erich.jeske@menschenfuermenschen.orgTel.: +49 89 383979-87 / Fax: +49 89 383979-70Original-Content von: Die Stiftung Menschen für Menschen, übermittelt durch news aktuell