Äthiopien, Bangladesh oder Hannover - ehrenamtliche Zahnärzte helfen weltweit Menschen in Notsituationen

Berlin (ots) - Bundeszahnärztekammer vernetzt zahnärztlicheHilfsorganisationen auf eigener KonferenzHunderte Hilfseinsätze werden jährlich von Zahnmedizinern ausDeutschland erbracht. Wenig bekannt ist, dass viele Zahnmediziner inihrer Freizeit oder in Urlaubseinsätzen aber auch als Rentnerunentgeltlich Hilfe leisten: in Entwicklungsländern, nachNaturkatastrophen oder bei Bedürftigen in Deutschland. "Sie versorgenals Zahnarzt dringliche zahnmedizinische Problem der Patienten oderleisten grundsätzliche Entwicklungshilfe" so der Vizepräsident derBundeszahnärztekammer (BZÄK), Prof. Dr. Dietmar Oesterreich,anlässlich einer Konferenz der Bundeszahnärztekammer mitzahnärztlichen Hilfsorganisationen am 25. März im Rahmen der 37.Internationalen Dentalschau (IDS) in Köln.In vielen Regionen der Welt gibt es kaum Zahnmediziner. Deshalbmüssen dort viele Menschen mit Zahnschmerzen, schwerenMunderkrankungen oder Deformationen leben. Dort können dieZahnmediziner aus Deutschland mit ihren mobilen Behandlungseinheitenoft viel Leid lindern. Aber auch der Aufbau einer langfristigenmedizinischen Infrastruktur wird angeschoben. "Mit dem Einsatz vielerKollegen und in der Zahnärzteschaft eingesammelten Spenden wurdenschon etliche Zahnstationen, ganze Medizinische Zentren, sogarKrankenhäuser und Schulen gebaut", erklärte derBZÄK-Vorstandsreferent für Soziale Aufgaben/Hilfsorganisationen, Dr.Wolfgang Schmiedel.Weit über 100 Millionen Euro Spendengelder wurden in den letztenJahren 20 Jahren für zahnärztliche Hilfsprojekte eingesetzt. Damitdie ehrenamtlich arbeitenden Zahnmediziner bürokratische undlogistische Hürden schneller überwinden können, organisiert dieBundeszahnärztekammer zweijährlich eine Koordinierungskonferenz,damit die Hilfsorganisationen untereinander netzwerken können. AlsReferenten der Konferenz waren zudem zwei Vertreter vomBundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklungvertreten.Die Koordinierungskonferenz "Hilfsorganisationen" findet alle zweiJahre auf dem Branchentreff Internationale Dentalschau (IDS) in Kölnstatt. Unterstützt wird die Konferenz vom Verband der DeutschenDental-Industrie e. V. (VDDI).Ergänzende Informationen sowie einen Auszug der Hilfsprojekte imNetzwerk der Bundeszahnärztekammer finden Sie hier:www.bzaek.de/wir-ueber-uns/soziale-verantwortung.htmlBildmaterial steht honorarfrei unter:www.irmler-archiv.de/bzaek/koko-ho-24-03-2017.htmlQuellenangabe: S. Irmler/BZÄK.Pressekontakt:Dipl.-Des. Jette Krämer,Telefon: +49 30 40005-150,E-Mail: presse@bzaek.deOriginal-Content von: Bundeszahn?rztekammer, übermittelt durch news aktuell