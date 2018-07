Äthiopien: 192 Studentinnen und Studenten bestehen Abschluss am Agro Technical & Technology College (ATTC) in Harar (Äthiopien) (FOTO)

München (ots) -192 Studentinnen und Studenten des Agro Technical & TechnologyColleges (ATTC) in Harar (Äthiopien) konnten vor kurzem erfolgreichihr Studium beenden. Das College wird von der Stiftung Menschen fürMenschen - Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe getragen.Die Absolventinnen und Absolventen wurden in den staatlichanerkannten Studiengängen Agrarökologie, Elektrik und Elektrotechnik,Fertigungstechnik und Metalltechnologie und Automobiltechnikausgebildet. Nach entweder drei Jahren, bei den agrarökologischenStudiengängen, oder nach vier Jahren, bei den technischenStudiengängen, besitzen sie nun den Titel des Bachelor of Science(B.Sc.). Am ATTC haben in diesem Jahr 143 Männer und 49 Frauen ihrStudium erfolgreich abgeschlossen.Das ATTC im Osten Äthiopiens genießt aufgrund der hochqualitativenAusbildung in Äthiopien einen sehr guten Ruf und wird von denArbeitgebern in Äthiopien sehr geschätzt. Dies führt dazu, dass sichdie meisten der Absolventen bereits am Tag ihres Abschlusses über einArbeitsangebot freuen können. Bisher konnten 2.162 Studenten undStudentinnen mit einem Bachelor oder Diplom abschließen.Das ATTCDas Agro Technical and Technology College (ATTC) in Harar im OstenÄthiopiens wurde 1992 von Menschen für Menschen - Karlheinz BöhmsÄthiopienhilfe gegründet. Seit 1997 hat es den offiziellen Status alsCollege. Derzeit sind über 149 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter amATTC angestellt und betreuen die über 700 Studentinnen und Studenten.Die praxisorientierte Ausbildung hebt das ATTC von den staatlichenHochschulen in Äthiopien ab. Mehr als 60 Prozent des Stundenplansfüllt die praktische oder praxisorientierte Arbeit. Dazu zählen auchTutorien und Computerkurse. Die Workshops finden beispielsweise auchin den Werkstätten statt. So lernen die Studentinnen und Studentenden praktischen Aspekt ihres Studienfaches von Beginn an kennen. Siearbeiten eigenständig an großen Werkbänken oder auf den Feldern desATTC, haben ihr eigenes Werkzeug. Die Ausstattung ist sehr modern:Mehrere deutsche und österreichische Unternehmen haben neueMaschinen, Werkzeuge und Bauteile gespendet.Über Menschen für MenschenDie Stiftung Menschen für Menschen leistet seit über 36 Jahrennachhaltige Hilfe zur Selbstentwicklung in Äthiopien. Im Rahmenintegrierter ländlicher Entwicklungsprojekte verzahnt Menschen fürMenschen gemeinsam mit der Bevölkerung Maßnahmen aus den BereichenLandwirtschaft, Wasser, Bildung, Gesundheit und Einkommen. DenGrundstein für Menschen für Menschen legte am 16. Mai 1981 derdamalige Schauspieler Karlheinz Böhm (gest. 2014) mit seinerlegendären Wette in der Sendung "Wetten, dass..?". Die Stiftung trägtseit 1993 durchgängig das Spendensiegel des DeutschenZentralinstituts für soziale Fragen (DZI). Menschen für Menschensetzt die Maßnahmen derzeit in zwölf Projektgebieten mit über 700fest angestellten und fast ausschließlich äthiopischenMitarbeiterinnen und Mitarbeitern um.Informationen über Menschen für Menschen finden Sie hier:www.menschenfuermenschen.deBesuchen Sie uns auch in unseren sozialen Netzwerken: Facebook,Twitter, YouTube und InstagramSpendenkontoStiftung Menschen für MenschenStadtsparkasse MünchenIBAN: DE64701500000018180018SWIFT (BIC): SSKMDEMMOnline: www.menschenfuermenschen.dePressekontakt:Stiftung Menschen für MenschenBrienner Straße 46, 80333 München, GermanyLisa Riegel, E-Mail: lisa.riegel@menschenfuermenschen.orgTel.: +49 89 383979-60 / Fax: +49 89 383979-70Original-Content von: Die Stiftung Menschen für Menschen, übermittelt durch news aktuell