Ätherische Öle in der Pflege: Den Menschen wieder als Ganzes sehen (FOTO)

Oy-Mittelberg (ots) -In der Pflege wird der Not- zum Dauerzustand. Kein Wunder, dasssich immer mehr Pflegekräfte eine "andere" Pflege wünschen - eine,die Freiraum für individuelle Hinwendung und achtsame Fürsorge lässt.Berufsgenossenschaften, Trägereinrichtungen und Führungskräfte ausdem Pflegebereich stehen außerdem vor der Herausforderung, ihreMitarbeiter besser vor den Folgen von Stress und Überlastung zuschützen. Wie die vielen positiven Rückmeldungen am Stand desAromatherapie-Spezialisten PRIMAVERA auf dem diesjährigen DeutschenPflegetag zeigten, ist die Nachfrage nach ergänzenden Angeboten zurklassischen Schulmedizin deswegen groß - etwa im Bereich derAromapflege. So sorgt die Anwendung von naturreinen ätherischen Ölenbei den Pflegebedürftigen für Wohlbefinden und kann dieTherapiebereitschaft stärken. Aber auch die Pflegenden profitieren,weil sie die positive Wirkung auf Patienten und das Umfeld wahrnehmenund sich weniger gestresst fühlen. Um diese Bedürfnisse mitAromapflege noch besser erfüllen zu können, nahm der AllgäuerBio-Pionier erstmals an der Fachmesse teil."Wir von PRIMAVERA möchten Menschen unterstützen, die sich derPflege anderer Menschen verschrieben haben, und ihnen ein wenig vonder Fürsorge, Sorgfalt und Achtsamkeit zurückgeben, die sie denPflegebedürftigen schenken", sagt Ute Leube, Mitgründerin und-eigentümerin des Allgäuer Bio-Pioniers PRIMAVERA. "Dieüberwältigende Resonanz, die wir auf dem diesjährigen DeutschenPflegetag erfahren haben, bestätigt, dass wir damit auf das richtigeThema setzen."Der Pflegetag ist Deutschlands führender Pflegekongress. Rund10.000 Fachbesucher haben diesmal vom 14. bis 19. März über aktuelleThemen und Trends in der Pflege diskutiert und sich ausgetauscht -erstmals 2019 unter Beteiligung von PRIMAVERA. Das Anliegen desAllgäuer Unternehmens: umfassende Informationen über komplementärePflegemethoden wie die Aromapflege, mehr Anerkennung und die Stärkungaller in der Pflege Tätigen.Was ist Aromapflege?Aromapflege bezeichnet den Einsatz 100% naturreiner Pflanzenkräftein Form von ätherischen Ölen, Pflegeölen und Pflanzenwässern in derPflege. Sie ist eine ganzheitlich orientierte Maßnahme, die denOrganismus unterstützt und das Wohlbefinden fördert. "Alskomplementäre, also zusätzlich zur Schulmedizin angewandtePflegemethode, begreift die Aromapflege den Menschen als Einheit vonKörper, Geist und Seele. Sie rückt nicht die Krankheit, sondern dieGesunderhaltung der zu pflegenden Person in den Vordergrund", so LenaSchröder, Produktmanagerin von PRIMAVERA und im Bereich Aromapflegetätig.Wie Studien belegen, haben ätherische Öle positive Wirkungen aufKörper, Geist und Seele. So können sie beispielsweise Schmerzzuständelindern, das Wohlbefinden verbessern und die Lebensqualität steigern.Außerdem bieten sie die Chance, auf die individuellen Bedürfnisse derPflegebedürftigen einzugehen und können die Therapiebereitschaftstärken.Neben dem behandelnden Arzt können auch andere Berufsgruppen wieGesundheits- und KrankenpflegerInnen, AltenpflegerInnen oderPhysio-therapeutInnen im Rahmen ihrer jeweiligen beruflichenExpertise Aromapflege einsetzen. Die Anwendung erfolgt beispielsweisein Form von Raumbeduftung, Bädern, Waschungen oder in der Hautpflege.Grundsätzlich ist Aromapflege in jeder Einrichtung einsetzbar, bedarfaber der Zustimmung des Trägers bzw. der Einrichtungsleitung. Dieerfolgreiche Implementierung erfordert ein gut durchdachtes Konzept,das Schulungsmaßnahmen einschließt, die Vorschriften des Hausesberücksichtigt und sich in bestehende Dokumentationssysteme einfügt.Die Beachtung von Hygienestandards ist besonders wichtig.Aromapflege in der Praxis: Das Caritas-Pflegezentrum St. Hildegardin Pöttmes/BayernDie Einrichtung der Caritas arbeitet bereits seit 2004 mitAromapflege. Das Haus hat ätherische Öle gezielt in seinQualitätsmanagement integriert und die Aromapflege dadurch fest inseinem System verankert. Aromapflege ist in Pöttmes ein zusätzlicherBestandteil des Heimvertrags - mit erfreulichen Nebenwirkungen: Sobenötigen die zu Pflegenden weniger Psychopharmaka und Schmerzmittel,Pilzerkrankungen und wunde Stellen treten durch die vorbeugendeAnwendung ebenfalls seltener auf.Für die Mitarbeiter ist die Aromapflege Stressprävention undkörperliche Stärkung zugleich. Wie die Heimleitung berichtet,bewerben sich neue Mitarbeiter ganz bewusst in dieser Einrichtung,weil sie die ganzheitliche Betrachtung des Menschen und die positivenEffekte der Anwendungen auf alle Beteiligten spüren. Auch dieAngehörigen schätzen die Aromapflege. Ein ganz praktischer Grunddafür: Der Duft in der Einrichtung ist wohltuend und wirkungsvoll.Und wo es gut duftet, verweilen auch Besucher länger und lieber. Dieswiederum entlastet das Pflegepersonal.Natürliche Kraftquelle für Pflegende und GepflegteSeit 30 Jahren vertrauen Mitarbeiter im Klinik- und Pflegebereichauf die kraftvolle Wirkung der ätherischen Öle von PRIMAVERA. Diebewährtesten Rezepturen für Anwendungen in der Pflege sind inApotheken sowie im therapeutischen Fachhandel erhältlich. DieMassageöle beinhalten ausschließlich rein vegane Rohstoffe auskontrolliert biologischem Anbau. 100 Prozent naturreine Pflanzenkrafthat in hohem Maße regenerierende, wohltuende und hautpflegendeWirkung. Durch die natürliche Hautpflege bleibt das gesunde Hautbilderhalten, die Epidermis wird in ihrer Schutzfunktion gestärkt undPflegeproblemen kann vorgebeugt werden. "Die Aromapflege-Produkte vonPRIMAVERA sind wohltuend für die Pflegenden und die zu Pflegenden,das ist uns besonders wichtig", so Produktmanagerin Lena Schröder."Ihre Anwendung schafft auch im hektischen Alltag Möglichkeiten zurintensiven Begegnung. Und das ist es doch, wonach sich viele ammeisten sehnen."Neue Initiative - Facebook-Gruppe zur AromapflegePflegefachkräfte, die sich für Aromapflege interessieren, sindherzlich eingeladen, sich der Facebook-Gruppe "Aromapflege fürPflegefachkräfte" anzuschließen. Hier gibt es praktische Tipps,Rezepte und einen aktiven Erfahrungsaustausch mitAromapflegeexpertInnen.Hier geht´s zur Gruppe:https://www.facebook.com/groups/2122413461172548/UNTERNEHMENFür PRIMAVERA LIFE sind seit mehr als 30 Jahren die Liebe zurNatur und der Respekt für Mensch und Umwelt feste Grundsätze in derUnternehmenskultur. Als führender Hersteller und Anbieter von 100Prozent naturreinen ätherischen Ölen und hochwertiger zertifizierterBio- & Naturkosmetik bestimmen ökologisches Denken und nachhaltigesHandeln das durchweg "grüne" Geschäftskonzept. So zähleninternationale CSR-Projekte (=Corporate Social Responsibility) zumfesten Bestandteil der Unternehmensphilosophie. DasTraditionsunternehmen mit Sitz in Oy-Mittelberg im Allgäu befolgtethische Geschäftspraktiken, zahlt Anbaupartnern und Lieferantenfaire Preise, unterhält langfristige Beziehungen zu ihnen undunterstützt die Weiterbildungsmöglichkeiten seinerKooperationspartner mit dem Ziel, die Qualität seiner Produkteständig zu verbessern.PRIMAVERA LIFE stellt höchste Ansprüche an die Qualität undReinheit aller verwendeten Rohstoffe, an die Nachhaltigkeit desAnbaus und der Weiterverarbeitung. Das Unternehmen verwendetRohstoffe aus vornehmlich kontrolliert biologischem Anbau undunterstützt aktiv 13 biologische Anbauprojekte weltweit, dieArtenschutz und Felderwirtschaft betreiben, chemiefreieSchädlingsbekämpfungs- und Düngemittel verwenden und keine Gentechnikeinsetzen. Synthetische Zusätze und Mineralöle kommen nicht in Frage.Die naturreinen Rezepturen bestehen aus vorwiegend biologischenInhaltsstoffen und werden in pflanzengerechten Verfahrenausschließlich mit Lebensmittel-Emulgatoren, pflanzlichenKonservierungsstoffen und natürlichen Duft- und Farbstoffenhergestellt. Alle Rezepturen werden nicht nur direkt amFirmenstandort Oy-Mittelberg entwickelt, sondern auch sämtlicheProdukte dort produziert. Um die Ressourcen der Erde zu schonen, sindbei PRIMAVERA die Verpackungen auf ein Minimum reduziert. Wann immermöglich, wird auf Beipackzettel und Umkartons verzichtet.Pressekontakt:Presse PRIMAVERA LIFE GMBHFrau Marion Keller-HanischdörferTel + 49 (0) 8366-8988-931Mail marion.keller@primaveralife.comOriginal-Content von: PRIMAVERA LIFE, übermittelt durch news aktuell