Aeterna Zentaris sorgt für ENTTÄUSCHUNG!

Aeterna Zentaris kann bei den Phase-III-Studien des Medikaments Macrilen nicht die gesetzten Ziele erreichen. Gestern gab das Unternehmen die enttäuschenden Nachrichten über das Mittel zur Diagnose von Wachstumsstörungen bekannt und enttäuschte damit die Anleger. Wie es jetzt mit Macrilen weitergeht, ist noch völlig unklar. Die geplante Anmeldung einer Zulassung noch in diesem Halbjahr wird aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit jetzt nicht mehr zustande kommen. Das einzig positive an dieser Entwicklung ist, dass Aeterna Zentaris noch weitere Eisen im Feuer hat und so noch längst nicht abgeschrieben werden sollte.

Jetzt liegt es an Zoptrex!

Der Umsatz von Macrilen wurde im Vorfeld auf 30 bis 50 Millionen Euro geschätzt, womit das Präparat ohnehin eher ein Nebenprodukt von Aeterna Zentaris darstellte. Weitaus interessanter sind da schon Forschungsergebnisse von Zoptrex, einem Krebsmittel mit Milliardenpotenzial. Auch dafür finden aktuell Phase-III-Studien statt, deren Ergebnisse für den nächsten Monat erwartet werden. Kann Aeterna Zentaris dann überzeugen, werden die negativen News von dieser Woche schnell in Vergessenheit geraten. Umgekehrt steht bei einem neuerlichen Flop jetzt viel auf dem Spiel und die Aktie könnte dann völlig den Boden verlieren. Ein Investment bietet damit ebenso viele Chancen wie Risiken.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

