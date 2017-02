Aeterna Zentaris – Startschuss für nachhaltige Rally gefallen?

Lieber Leser,

ein unübersehbares Lebenszeichen gab am Dienstag die Aktie des kanadischen Biotech-Unternehmens Aeterna Zentaris von sich. Ausgelöst wurde der signifikante Kursanstieg durch die Mitteilung, dass die Phase-3-Studie des Medikamentenkandidaten gegen Gebärmutterkrebs mit Namen Zoptrex abgeschlossen wurde. Bis Ende April sollen die Ergebnisse der momentan analysierten Daten veröffentlicht werden. Fallen diese positiv aus, ist eine Zulassung sehr wahrscheinlich.

Für dieses Szenario spricht der Umstand, dass sich das Ende der Studie immer wieder verzögerte, da einige Probanden mit 18 Monaten deutlich länger überlebten als bei der üblichen Standard-Chemotherapie mit Doxorubicin. Auf der anderen Seite lässt sich zur Stunde noch nicht endgültig sagen, ob die Patienten dabei tatsächlich von Zoptrex profitiert haben.

Zulassung von Zoptrex entscheidend

Nach dem Fehlschlag mit Macrilen ist die Zoptrex-Zulassung für das Unternehmen von essentieller Bedeutung. Aktuell dürfte Aeterna Zentaris über maximal 25 Millionen US-Dollar verfügen. Sollte die Zulassung des neuen Medikaments nicht erfolgen, wäre die Biotech-Gesellschaft aller Voraussicht nach endgültig am Ende. Im gegenteiligen Fall winken allerdings Milliardenumsätze, die den Aktienkurs weiter kräftig nach oben katapultieren dürften.

Alles in allem handelt es sich bei den Anteilsscheinen von Aeterna Zentaris eher um eine klassische Hopp-oder-Top-Wette als um ein ernsthaftes Investment. Aus diesem Grund sollten selbst risikobereite Anleger ihr Glück – wenn überhaupt – nur mit Spielgeld versuchen, auf das sie letztlich problemlos verzichten können.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse