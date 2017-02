Aeterna Zentaris – Nach Rally noch einsteigen?

Lieber Leser,

mit einer überraschend positiven Nachricht wartete unlängst Aeterna Zentaris auf. Nach einer ausgiebigen Analyse der Macrilen-Studienergebnisse ist das US-Biotech-Unternehmen zu der Entscheidung gelangt, für den eigentlich schon gescheitert geglaubten Medikamentenkandidaten doch noch eine Zulassung zu beantragen.

Erfolgsaussichten ungewiss

Ob der Wirkstoff, der bei hormonbedingten Wachstumsstörungen diverse Vorteile gegenüber der bisherigen Standardtherapie hat, aber tatsächlich zur Marktreife gelangt, ist alles andere als sicher. Möglicherweise genügen die vorliegenden Daten der amerikanischen Gesundheitsbehörde nicht, um einen Antrag auf Zulassung entgegenzunehmen. Weitere Studien würden nicht nur viel Zeit, sondern auch jede Menge Geld kosten, über das die Gesellschaft nicht verfügt.

Zoptrex für Überleben wesentlich wichtiger

Wesentlich wichtiger für das wirtschaftliche Überleben des Unternehmens sind deshalb positive Ergebnisse der abgeschlossenen Phase-3-Studie des potenziellen Krebsmedikaments Zoptrex, die bis April vorliegen sollen. Fallen diese überzeugend aus, dürfte der Kurs derart in die Höhe schießen, dass die Amerikaner sich das dringend benötigte Geld zu akzeptablen Konditionen über eine Kapitalerhöhung beschaffen könnten. Trotz der erfreulichen News in den letzten Wochen ist und bleibt die Aktie ein Hopp- oder Top-Investment. Schlägt Zoptrex ein, werden sich die Notierungen sehr wahrscheinlich vervielfachen. Andernfalls dürfte die Gesellschaft in absehbarer Zeit vor dem Aus stehen.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse