Aeterna Zentaris: Nichts für schwache Nerven, aber höchst interessant!

Bisher hatten wir erst einen Trade mit Aeterna Zentaris im Express-Service vorgeschlagen und mit diesem Trade konnten wir nach einem kräftigen Kursabschlag einen Volltreffer melden. Seinerzeit hatten wir geschrieben: „Die Aktie des kanadischen Wirkstoffentwicklers Aeterna Zentaris erlebte im nachbörslichen Handel am 04.01. ein Desaster. Die Phase-III-Studie eines Wirkstoffs gegen hormonbedingte Wachstumsstörungen hat nicht alle Erwartungen erfüllt und die Aktie brach teilweise um mehr als 40% ein. Der Zulassungsantrag war für das erste Halbjahr 2017 geplant. Jetzt ruhen alle Hoffnungen auf dem Krebswirkstoff Zoptrex, für den im Februar der Phase-III-Bericht vorliegen soll. Dieses Mittel soll gegen Gebärmutterhalskrebs eingesetzt werden und hätte bei einem positiven Abschluss eine wesentlich größere Bedeutung, wie es der Wirkstoff Macrilen bei einer Zulassung hätte. Zoptrex soll nach Expertenaussagen ein Milliardenpotenzial haben.

Bei Aeterna Zentaris könnte es bei einem Scheitern der Phase-III-Studie mit Zoptrex zu einer fast aussichtslosen Situation kommen. Falls die Studie allerdings positive Ergebnisse zeigt, wird Aeterna nicht nur zum Tenbagger!!! Der Marktwert des Unternehmens liegt jetzt nur noch bei etwas über 28 Mio. Euro, was angesichts der Chance bei einer Zulassung des Krebsmittels eine „Lachnummer“ wäre.“ Nach unserem Trading-Tipp konnte sich die Aktie von einem Tief am 12.01. bei 2,33 Euro bis auf 3,25 Euro am 20.02. nach oben arbeiten. Danach ging es wieder bergab und nach einer Seitwärtsphase seit Ende Februar gab es einen Kursausschlag nach unten, der bis unter die Unterstützung bei 2,76 Euro führte. Die Gegenbewegung am Mittwoch bestärkt uns in der Annahme, dass diese Aktie noch Potenzial hat. Jetzt muss man diesen Kurssprung erst einmal verarbeiten lassen und vielleicht folgt schon bald die nächste Trading-Chance.

Ein Beitrag von Rudolf Markus Schug.