Aes -Va: DAS sind mal Neuigkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "AES":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Aes -Va, die im Segment "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 08.01.2021, 07:10 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 24.73 USD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Aes -Va einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Aes -Va jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Aes -Va erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 4 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (20,13 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -18,62 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 24,73 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Aes -Va erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Aes -Va wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Buy" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Aes -Va auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aes -Va-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 17,57 USD mit dem aktuellen Kurs (24,73 USD), ergibt sich eine Abweichung von +40,75 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (21,74 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+13,75 Prozent Abweichung). Die Aes -Va-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Aes -Va?

Wie wird sich Aes -Va nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Aes -Va Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Aes -Va Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken