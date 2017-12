Ärzteverband kritisiert Bürgerversicherung als unsozial

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Marburger Bund befürchtet Nachteile für Geringverdiener, sollte unter einer neuen Großen Koalition eine Bürgerversicherung eingeführt werden. Alle Umfragen zeigten, dass die Bürger mit dem Gesundheitswesen sehr zufrieden seien, sagte der Vorsitzende des Ärzteverbandes, Rudolf Henke, der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstagsauisgabe). Das habe maßgeblich mit dem gegliederten Versicherungssystem zu tun.

"Ich glaube, eine Einheitskasse würde dazu führen, dass das Leistungsniveau sinkt", sagte Henke vor dem Hintergrund entsprechender Forderungen aus der SPD. Wenn der Vergleich verschiedener Systeme wegfalle, fehle der Anreiz zur Innovation. "Die Einheitskasse wäre der Einstieg in eine Ausweitung von Zusatzversicherungen, die dann auch nur Besserverdienende bezahlen können. Sozial ist das nicht", so Henke, der seit 2009 direkt gewählter Bundestagsabgeordneter der CDU ist. In der SPD gibt es Stimmen, die die Einführung einer Bürgerversicherung zur Bedingung einer neuen Großen Koalition machen wollen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur