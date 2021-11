Ärztetag debattiert über Gesundheitspolitik und Klimawandel

BERLIN (dpa-AFX) - Gesundheitliche Auswirkungen des Klimawandels und Forderungen an die künftige Bundesregierung sind Themen des 125. Deutschen Ärztetages, der am Montag (9.00) in Berlin beginnt.



Die Bundesärztekammer warnt vor einer weiteren Kommerzialisierung und fordert unter anderem Änderungen bei der Krankenhausfinanzierung über Pauschalen für Behandlungsfälle. Eine Reform haben auch die möglichen künftigen Regierungspartner SPD, Grüne und FDP in Aussicht gestellt. Die Ärzteschaft fordert angesichts der Weltklimakonferenz in Glasgow außerdem einen stärkeren internationalen Blick für Gesundheitsfolgen häufiger auftretender Wetterextreme wie Starkregen oder Hitzewellen./sam/DP/he