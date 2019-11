Ärztepräsident unterstützt Einführung von Patientenlotsen (FOTO)

Berlin/Gütersloh (ots) -Die Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Prof. Dr. Claudia Schmidtke, setztsich dafür ein, Patientenlotsen gesetzlich zu verankern. Auch Ärztepräsident Dr.Klaus Reinhardt unterstützt diese Idee."Patientenlotsen können dazu beitragen, die Gesundheitsversorgungpatientenzentrierter zu organisieren," sagte Claudia Schmidtke gestern auf der"Fachtagung Patientenlotsen" des Bundesverbandes Managed Care (BMC) und derStiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe in Berlin. Insbesondere für chronischkranke Patienten, deren Versorgung einen größeren Koordinierungsbedarfmitbringt, sei die Einführung von Lotsen sinnvoll.Unterstützung erhielt Schmidtke durch Dr. Klaus Reinhardt, Präsident derBundesärztekammer. Reinhard machte deutlich, dass Hausärzte mit der Koordinationvon Leistungen und der Beratung ihrer Patienten häufig überfordert seien. "DerHausarzt hat primär andere Aufgaben, er ist kein Lotse. Das sollten andereübernehmen," sagte Reinhardt. "Diese organisatorische Unterstützung ist einehochgradige Entlastung für uns Ärzte. Deshalb unterstützen wir das politisch."Patientenlotsen - auch Case Manager genannt - sollen Patientensektorenübergreifend durch die komplexe Versorgungskette leiten, medizinischeund soziale Leistungen koordinieren, bis die Patienten selbst dazu in der Lagesind. Über die koordinierende Aufgabe hinaus sieht Ärztepräsident Reinhardt aucheinen hohen Beratungsbedarf bei den Patienten. "Aus meiner eigenen Praxis weißich, dass die Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung rückgängig ist", sagteReinhardt auf der Fachtagung.Im Mittelpunkt der Tagung stand die Vorstellung des Projekts "STROKE OWL" derStiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe, das aus Mitteln des Innovationsfonds desBundes gefördert wird. 17 Schlaganfall-Lotsen betreuen darin rund 1.600Schlaganfall-Patienten in Ostwestfalen-Lippe für ein Jahr lang. Das Projekt wirdwissenschaftlich evaluiert durch die Universität Bielefeld. Darüber hinausstellten sich auf der Berliner Tagung verwandte Projekte wie derSchwangerenlotse (Berlin), der Cardiolotse (AOK Nordost) und der Geriatrielotse(Stuttgart) vor.Für Prof. Dr. Volker Amelung, Vorstandsvorsitzender des BMC, ist die Zeitgekommen, aus den vielen Pilotprojekten jetzt zu einer tragfähigen,indikationsübergreifenden Lösung zu kommen. Prof. Dr. Peter Löcherbach,Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Care und Case Management (DGCC),sieht dabei den Gesetzgeber in der Pflicht. "Eine gesetzliche Verankerung überalle Sozialgesetzbücher hinweg ist notwendig", forderte der Mainzer auf derTagung.Pressekontakt:Stiftung Deutsche Schlaganfall-HilfeMario LeislePressesprecherTelefon: 05241 9770-12E-Mail: presse@schlaganfall-hilfe.deInternet: schlaganfall-hilfe.defacebook.com/schlaganfallhilfetwitter.com/schlaganfall_dtOriginal-Content von: Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe, übermittelt durch news aktuell