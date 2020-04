Ärztepräsident: Maskenpflicht 'für gewissen Zeitraum sinnvoll'

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesärztekammerpräsident Klaus Reinhardt reagiert eher zurückhaltend auf eine Maskenpflicht, wie sie nun in einer Reihe von Bundesländern geplant ist.



"Wenn die Masken im öffentlichen Leben, im Nahverkehr und beim Einkaufen dazu dienen können, den Infektionsgrad zu reduzieren, ist das für einen gewissen Zeitraum sinnvoll", sagte Reinhardt der "Passauer Neuen Presse" (Dienstag). "Ich bin aber kein ausgesprochener Verfechter der Maskenpflicht, denn die Maske wird feucht und kneift. Der Träger fasst sich dann unter Umständen häufiger ins Gesicht." Professionelle Masken, die zuverlässig zu einer Infektionsreduktion führten, seien indes nicht ausreichend für die gesamte Bevölkerung vorhanden. In Sachsen gilt schon seit Montag eine Maskenpflicht beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr. Mehrere weitere Bundesländer werden in Kürze nachziehen oder beraten darüber./sku/DP/zb