Ärzte wollen mehr Zeit für das Patientengespräch - Krankenkassen sind keine Sparkassen

Essen (ots) - Die Freie Ärzteschaft (FÄ) fordert mehr Zeit für dasArzt-Patienten-Gespräch sowie für ärztliche Untersuchungen. "Jedereinzelne Patient in den Arztpraxen soll die Zeit bekommen, die erbraucht", sagte FÄ-Vorsitzender Wieland Dietrich am Dienstag inEssen. Das sei aber inzwischen sowohl in den Praxen als auch in denKliniken kaum noch möglich.Denn die Ärzte stecken in einem Dilemma: Ärztliche Gesprächszeitwird besonders schlecht honoriert. "Aus wirtschaftlichen Gründenkönnen viele Ärzte ihre Patienten oft nicht so behandeln, wie diesees bräuchten und wie die Ärzte es wollten", erläutert Dietrich."Beratungsleistungen werden mit kaum mehr als 60 Euro pro Stundevergütet, deutlich niedriger als etwa die Leistungen vielerHandwerker. Das ist absurd. Ein Überschuss lässt sich damit nichterzielen, da in den vergangenen Jahren die Kosten für Personal,technische Geräte, aber auch EDV, Bürokratie und Qualitätssicherungin Arztpraxen und Medizinischen Versorgungszentren kontinuierlichgestiegen sind. Häufig sind Beratungsleistungen sogar defizitär -dafür tragen Politik und Krankenkassen die Verantwortung." Es seidringend eine erhebliche Aufwertung der ärztlichen Beratung geboten.Information im WartezimmerAuch in ihrer Wartezimmerkampagne zur Bundestagswahl fordert dieFreie Ärzteschaft deutlich mehr Zeit für Gespräche und Untersuchungensowie eine entsprechende Honorierung dieser Leistungen. Die Kampagneläuft derzeit in Tausenden von Arztpraxen deutschlandweit. "Es ist",so der FÄ-Chef, "ein peinlicher Offenbarungseid deutscher Politik.Umfangreiche ärztliche Beratungen oder Behandlungen sind heute schonoft nur noch als Selbstzahlerleistung möglich, weil Politik undKassen nicht anerkennen, dass individuelle Medizin nicht alsMassenabfertigung geleistet werden kann." Die gesetzlichenKrankenkassen seien aber keine Sparkassen. Bei 17,5 Milliarden Eurogebunkerter Beitragsgelder sei es höchste Zeit, dass das Geld dergesetzlich Versicherten in eine angemessene Finanzierung derambulanten Medizin investiert werde.Über die Freie Ärzteschaft e.V.Die Freie Ärzteschaft e. V. (FÄ) ist ein Verband, der denArztberuf als freien Beruf vertritt. Er wurde 2004 gegründet undzählt heute mehr als 2.000 Mitglieder: vorwiegend niedergelasseneHaus- und Fachärzte sowie verschiedene Ärztenetze. Vorsitzender desBundesverbandes ist Wieland Dietrich, Dermatologe in Essen. Ziel derFÄ ist eine unabhängige Medizin, bei der Patient und Arzt imMittelpunkt stehen und die ärztliche Schweigepflicht gewahrt bleibt.Pressekontakt:Tel.: 0201 68586090, E-Mail: presse@freie-aerzteschaft.deV .i. S. d. P.: Wieland Dietrich, Freie Ärzteschaft e.V.,Vorsitzender, Gervinusstraße 10, 45144 Essen, Tel.: 0201 68586090,E-Mail: mail@freie-aerzteschaft.de, www.freie-aerzteschaft.deOriginal-Content von: Freie ?rzteschaft e.V., übermittelt durch news aktuell