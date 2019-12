Ärzte und Pflegedienste können gemeinsam die Versorgung sichern / bpa und Hausärzteverband wollen erste flächendeckende Kooperation zur vernetzten Versorgung von Pflegebedürftigen schließen

Düsseldorf (ots) - Ambulante Pflegedienste und Hausärzte können gemeinsam dieVersorgung von pflegebedürftigen Menschen auch im ländlichen Raum sichern. DerHausärzteverband Nordrhein und der Bundesverband privater Anbieter sozialerDienste e.V. (bpa) wollen dazu nun eine flächendeckende Kooperation auf den Wegbringen. In enger Zusammenarbeit sollen Pflege und Ärzte dabei die Versorgungpflegebedürftiger Menschen im häuslichen Umfeld sichern und verbessern."Hausärzte haben die medizinischen Bedürfnisse ihrer Patientinnen und Patientenim Blick und können im Zusammenspiel mit ambulanten Diensten die Umsetzung vonTherapien und Behandlungspflege organisieren", erklärt der Vor-sitzende desHausärzteverbandes Nordrhein e.V. Dr. Oliver Funken. "Die Praxen werden dadurchentlastet.""Ambulante Pflegedienste sind mit ihren Fachkräften oftmals täglich in derWohnung eines Klienten und können in Absprache mit den Ärzten Krankheitsverläufelangfristig beobachten und behandeln", ergänzt der nordrhein-westfälischestellvertretende bpa-Landesvorsitzende Bernhard Rappenhöner. "Im Zuge einerDelegation durch die Ärzte können Pflegedienste dabei sogar zusätzlicheLeistungen übernehmen. Das steigert auch die Attraktivität des Pflegeberufes."Mit einer vernetzten Versorgung können Ärzteschaft und Pflege Strukturenvereinfachen, die Kommunikation verbessern und damit die medizinische undpflegerische Versorgung besser gestalten. In Zeiten von Ärzte- undPflegekräftemangel bilden Kooperationen wie diese eine wichtige Grundlage, sindsich die Partner einig.Pressekontakt:Für Rückfragen: Norbert Grote, Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle,Tel.: 0211/311 39 30, Monika Baaken, PressesprecherinHausärzteverband Nordrhein, Tel. 01717/ 6462700Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/17920/4457734OTS: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.Original-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell