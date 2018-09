Ärzte und Patienten im Dialog / 11. gemeinsamer Crohn & Colitis-Tag

Berlin/Kiel (ots) - Morbus Crohn und Colitis ulcerosa in der Öffentlichkeit undder Fachwelt bekannter machen. Dazu veranstalten Ärzte und Patienten gemeinsamden Crohn & Colitis-Tag.Die Ärzte, das sind Deutschlands Spezialisten für Crohn & Colitis, Forscher undKliniker, verbunden im Kompetenznetz Darmerkrankungen. Die Patienten, das sinddie Deutsche Morbus Crohn / Colitis ulcerosa Vereinigung - DCCV - e.V., dieSelbsthilfeorganisation für Menschen mit chronisch entzündlichenDarmerkrankungen (CED), und zahlreiche Selbsthilfegruppen vor Ort. Bundesweit,auch in Ihrer Nähe!Derzeit sind circa 400.000 Menschen in Deutschland von Morbus Crohn und Colitisulcerosa betroffen. Die Zahl der - oft schon im Kindesalter - Erkrankten wächst.Die Krankheiten verlaufen schubweise, sind nicht heilbar und gehen mit zum Teilschweren Einbußen in der Lebensqualität einher.Unter dem Motto "Hochaktiv" finden im Zeitraum 15. September bis 14. Oktober2018 durch das Engagement von Ärztinnen und Ärzte aus Krankenhäusern, Haus- undFacharztpraxen sowie von Betroffenen aus der DCCV und Selbsthilfegruppen, dieehrenamtlich über die Krankheiten informieren, bundesweit viele verschiedeneVeranstaltungen statt, die allen Interessierten offenstehen.Mit dem Crohn & Colitis-Tag sollen auch diejenigen angesprochen werden, die sichmit der Versorgung der Betroffenen und der Gestaltung der Forschungslandschaftbeschäftigen. Denn um das gemeinsame Ziel zu erreichen, bessere Bedingungen fürBetroffene, Ärzte und Forscher, gibt es noch viel zu tun: Die Verbesserung derVersorgung, die Förderung der unabhängigen Forschung und die Stärkung derBetroffenen.Zum Auftakt veranstaltet die DCCV am 15. September ein Arzt-Patienten-Seminarmit renommierten Referenten im Rahmen des Patiententags der Tagung derGastroenterologen und Viszeralchirurgen "Viszeralmedizin 2018" in München.Weitere Informationen sowie aktuelle Veranstaltungstermine finden Sie auf derWebsite www.crohn-colitis-tag.de.Pressekontakt:Verena Nissen, Tel. 0431 5929573937,E-Mail: v.nissen@kompetenznetz-ced.deThomas Werner Hackländer, Tel.: 030 2000 392 30,E-Mail: presse@dccv.deOriginal-Content von: Deutsche Morbus Crohn, übermittelt durch news aktuell