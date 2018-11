Köln (ots) - Starke Marktanteile am gestrigen VOX-Serien-Mittwoch(14.11.2018)! Bereits in den letzten Wochen hat die internationaleHit-Serie "The Good Doctor" bewiesen, dass sie das Rezept für guteQuoten hat. Gestern um 20:15 Uhr punktete die Serie um denautistischen Arzt Dr. Shaun Murphy (Freddie Highmore) erneut underzielte sehr gute 8,7 Prozent Marktanteil (14-59), 1,76 MillionenZuschauer ab 3 Jahren schalteten Folge 11 ("Auszeit" Teil 1) ein.Danach feierte die neue eigenproduzierte VOX-Serie "Milk & Honey",in der vier Freunde einen Escortservice für Frauen in der Provinzgründen, erfolgreich Premiere. Um 21:15 Uhr lockte die erste Folge("Die Bienenkönigin") gute 6,9 Prozent der 14- bis 59-Jährigen und1,31 Millionen Zuschauer (ab 3) vor den Fernseher. Im Anschluss darankonnte die zweite Folge der Dramedy-Serie ("Angebot und Nachfrage")die Werte sogar noch steigern: Starke 8,1 Prozent (14-59) und 1,24Millionen Zuschauer (ab 3) sahen zu, wie Johnny (Artjom Gilz), Michi(Nils Dörgeloh), Kobi (Deniz Arora) und Arian (Nik Xhelilaj) in dengewissen Stunden nicht nur einiges über Frauen, sondern auch übersich selbst lernten. Auch bei den jüngeren Zuschauern kam "Milk &Honey" an: Folge 1 sahen 8,6 Prozent der 14- bis 49-Jährigen, Folge 2sogar 9,9 Prozent.Insgesamt erreichte VOX am gestrigen Mittwoch einen gutenTagesmarktanteil von 7,2 Prozent (14 bis 59 Jahre).Wer die Folgen der VOX-Serien verpasst hat, kann sich die Episodennach TV-Ausstrahlung kostenlos bei TV NOW anschauen.Nächsten Mittwoch (21.11.) geht es um 20:15 Uhr mit einer neuenFolge von "The Good Doctor" als Free-TV-Premiere bei VOX weiter. Wersolange nicht warten möchte, kann die gesamte Staffel als Preview beiTV NOW online abrufen. Ab 21:15 Uhr können sich die VOX-Zuschauerdann auf zwei neue Folgen "Milk & Honey" freuen. Die Episoden sindaußerdem jeweils sieben Tage vor TV-Ausstrahlung als Preview bei TVNOW verfügbar.Quelle: AGF / GfK / DAP videoSCOPE / MG RTL D Forschung und Märkte/ vorläufig gewichtet / Stand: 15.11.2018Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationJanine JannesTelefon: 0221-456 74410Fotowünsche:VOX BildredaktionJasmin MenzerTelefon: 0221-456 74281Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell