Ärzte ohne Grenzen: Libyen ist kein sicherer Ort (FOTO)

Tripolis/Berlin (ots) -Angesichts unmenschlicher Bedingungen für Geflüchtete in Libyenkritisiert Ärzte ohne Grenzen die Pläne der EU, in Kooperation mitden libyschen Behörden die Fluchtroute nach Italien zu blockieren.Beim heute beginnenden informellen EU-Gipfel auf Malta beratenStaats- und Regierungschefs über diese Pläne. Teams von Ärzte ohneGrenzen leisten seit Juli 2016 medizinische Hilfe für Flüchtlinge undMigranten in Internierungslagern in Tripolis und Umgebung. DieMenschen werden willkürlich unter unmenschlichen und unhygienischenBedingungen eingesperrt. Oft gibt es nicht genug Nahrung und sauberesWasser und keinen Zugang zu medizinscher Versorgung."Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten müssen derRealität ins Auge sehen: Libyen ist kein sicherer Ort", sagt ArjanHehenkamp, Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen in Amsterdam, deram Donnerstag von Besuchen in Internierungslagern in Tripoliszurückgekehrt ist. "Menschen dorthin zurückzubringen oder dortfestzuhalten ist eine unmenschliche Flüchtlingspolitik. Recht undGesetz sind in Libyen zusammengebrochen. Menschen aus Ländern südlichder Sahara werden ohne Prozess eingesperrt und haben keineMöglichkeit, gegen diese ungesetzliche Haft vorzugehen. DieGefangenen sind völlig von der Außenwelt abgeschlossen. Sie versuchenverzweifelt, ihren Familien mitzuteilen, dass sie noch leben. DieMenschen, mit denen ich gesprochen habe, wussten auch nachmonatelanger Haft nicht, was mit ihnen passieren wird."Ärzte ohne Grenzen arbeitet in sieben Internierungslagern fürGeflüchtete in Tripolis und Umgebung. Die Geflüchteten werden unterunmenschlichen Bedingungen festgehalten: Es gibt kaum natürlichesLicht oder Belüftung. "Viele der Einrichtungen sind gefährlichüberfüllt. Die menschenunwürdigen Umstände sind erschreckend", soHehenkamp. Ärzte ohne Grenzen behandelt in den Lagern rund 500Menschen pro Woche. Die Patienten leiden an Atemweginfektionen,Durchfall- und Hauterkrankungen sowie Harnweginfektionen, meist durchdie Haftbedingungen verursacht.In den Lagern gibt es zu wenig Nahrung, so dass die Menschenanfällig für Krankheiten sind. Die Teams sehen Erwachsene, die unterMangelernährung leiden. Gefangene bekommen teils weniger als einenLiter sauberes Wasser pro Person am Tag zugeteilt. Es gibt zu wenigLatrinen und Duschen, und die Sanitäranlagen sind in schlechtemZustand, so dass sich Hautkrankheiten, Läuse, Krätze und Flöheverbreiten.Ein kürzlich veröffentlichter Bericht der UN weist auf die Gewaltund den Missbrauch hin, welche viele in Gefangenschaft erleiden. DieMenschen erleben Gewalt und Ausbeutung durch Sicherheitskräfte,Milizen, Schmugglernetzwerke, kriminelle Gruppen und Einzelpersonen.Auch die Teams von Ärzte ohne Grenzen auf den Rettungsschiffen imMittelmeer haben von den 50.000 Menschen, die sie seit 2015 in denGewässern vor Libyen aus Seenot gerettet haben, viele Berichte vonextremer Gewalt gehört."Das Fehlen eines funktionierenden Asylsystems in Libyen bedeutet,dass Schutzsuchende derzeit keine Chance auf faire und effizienteVerfahren im Einklang mit internationalem und regionalemFlüchtlingsrecht haben", so Hehenkamp. "Die EU stellt die Realität inLibyen falsch dar: Das Land ist kein sicherer Ort für Schutzsuchende.Menschen in Libyen festzuhalten oder sie dorthin zurückzuschickenführt die Grundwerte der EU - Menschenwürde und Rechtsstaatlichkeit -ad absurdum."