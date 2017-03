Ärzte machen Fehler - und lernen aus ihnen

Berlin (ots) - Berlin, 23.03.2017 - "Fehler passieren, auch in derMedizin. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Patienten durch einenBehandlungsfehler zu Schaden kommen, ist extrem gering." Das sagteDr. Andreas Crusius, Vorsitzender der Ständigen Konferenz derGutachterkommissionen und Schlichtungsstellen der Bundesärztekammer,bei der Vorstellung der Behandlungsfehlerstatistik für das Jahr 2016in Berlin. "Wir wollen nichts bagatellisieren. Hinter jedem Fehlerkönnen schwere menschliche Schicksale stehen. Wir müssen die Risikenin der Medizin aber richtig einordnen, um Patienten nicht unnötig zuverunsichern. Für Panikmache und Pfuschvorwürfe gibt es überhauptkeinen Grund. Beides schadet der mittlerweile gut etablierten offenenFehlerkultur in der Medizin", so Crusius. Er verwies in diesemZusammenhang auf die Gesamtzahl der Behandlungsfälle in Klinik undPraxis. Demnach stiegen die ambulanten Behandlungsfälle zwischen denJahren 2004 und 2015 um 160 Millionen auf mittlerweile 696 Millionen.Ähnlich sieht es in den Krankenhäusern aus. Dort erhöhte sich dieZahl der Behandlungsfälle im gleichen Zeitraum um mehr als 2,5Millionen auf fast 19,8 Millionen Fälle. "Gemessen daran liegt dieZahl der festgestellten Fehler im Promillebereich", so Crusius. "DieDaten der Ärztekammern sind absolut valide, weil sie auf realenFällen beruhen", betonte Kerstin Kols, Geschäftsführerin derSchlichtungsstelle für Arzthaftpflichtfragen der norddeutschenÄrztekammern, bei der Präsentation der Behandlungsfehler-statistik.So haben die Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen im Jahr2016 bundesweit insgesamt 7.639 Entscheidungen zu mutmaßlichenBehandlungsfehlern getroffen (Vorjahr 7.215). Es lag in 2.245 Fällenein Behandlungsfehler vor (Vorjahr 2.132). Davon wurde in 1.845Fällen ein Behandlungsfehler / Risikoaufklärungsmangel als Ursachefür einen Gesundheitsschaden ermittelt, der einen Anspruch desPatienten auf Entschädigung begründete. Die häufigsten Diagnosen, diezu Behandlungsfehlervorwürfen führten, waren Knie- undHüftgelenkarthrosen sowie Unterschenkel- und Sprunggelenkfrakturen.In 400 Fällen lag ein Behandlungsfehler / Risikoaufklärungsmangelvor, der jedoch keinen kausalen Gesundheitsschaden zur Folge hatte."Auch wenn diese Daten nicht das gesamte Behandlungsgeschehenabdecken, kann man mit ihnen arbeiten und wirksam Fehlerpräventionbetreiben", betonte Prof. Dr. Walter Schaffartzik, Ärztlicher Leiterdes Unfallkrankenhauses Berlin und Ärztlicher Vorsitzender derSchlichtungsstelle für Arzthaftpflichtfragen der norddeutschenÄrztekammern. Schaffartzik erläuterte, wie das ThemaPatientensicherheit und Qualitätssicherung im ärztlichen Alltaggelebt wird. "Die Medizin in Deutschland ist hochinnovativ. Das giltnicht nur für Diagnostik und Therapie, sondern auch für den Bereichder Fehlerprävention und Qualitätssicherung. Checklisten,Qualitätszirkel, Peer-Reviews - aber auch Tumorkonferenzen oderMorbiditäts- und Mortalitätskonferenzen sind dafür nur einigeBeispiele", so Schaffartzik. Wenn dennoch ein Fehler passiert, könnensich Patientinnen und Patienten an die Gutachterkommissionen undSchlichtungsstellen der Ärztekammern wenden. Dort sindhochqualifizierte Fachgutachter tätig, die gemeinsam mit Juristenprüfen, ob ein Behandlungsfehlervorwurf gerechtfertigt ist odernicht. Es genügt ein formloser Antrag. Das Gutachten sowie dieabschließende Bewertung sind für Patienten kostenfrei. WeitereInformationen zu den Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellender Ärztekammern sowie zur Behandlungsfehlerstatistik können imInternet unter http://www.bundesaerztekammer.de/patienten/gutachterkommissionen-schlichtungsstellen/ abgerufen werden.Pressekontakt:BundesärztekammerStabsbereich Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel. 030-400456700Fax. 030-400456707presse@baek.dewww.baek.deOriginal-Content von: Bundes?rztekammer, übermittelt durch news aktuell