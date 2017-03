Ärzte der Welt ficht weiteres Patent auf teures Hepatitis-C-Medikament an

München (ots) - Ärzte der Welt reicht heute zusammen mit Ärzteohne Grenzen und anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen beimEuropäischen Patentamt (EPA)einen weiteren Einspruch gegen einzweites Patent auf den Wirkstoff Sofosbuvir ein. Ärzte der Welt istauch in diesem Fall überzeugt, dass das Patent nicht den Richtliniendes Europäischen Patentübereinkommens entspricht.Das Pharmaunternehmen Gilead Sciences hat im Juni 2016 ein zweitesPatent beim Europäischen Patentamt angemeldet, das den WirkstoffSofosbuvir abdeckt. Das Patent schützt die wichtigstenBasisverbindungen, welche essentiell für die Herstellung vonHepatitis-C-Medikamenten sind.Ärzte der Welt hatte bereits im Februar 2015 Einspruch gegen einPatent von Gilead Sciences vor dem Europäischen Patentamteingereicht. Die EPA-Kommission hatte im Oktober 2016 entschieden,dass die zum Patent angemeldete chemische Formel nicht denrechtlichen Vorgaben entspricht und der Wirkstoff damit nicht mehr invollem Umfang geschützt ist. Nach wie vor verlangt Gilead hohe Preisefür das auf Grundlage des Wirkstoffs Sofosbuvir entwickelteMedikament Sovaldi - und die europäischen Regierungen tolerieren es."Es war das erste Mal, dass eine medizinischeNicht-Regierungsorganisation in Europa Einspruch gegen ein Patenterhoben hat. Wir konnten mit dem Einspruch beim europäischenPatentamt zeigen, dass ein Patent vergeben wurde, obwohl dieBedingungen des Patenterteilungsverfahrens nicht erfüllt waren.Patente sind die Grundlage der überhöhten Preise, die Patienten undGesundheitssysteme in Europa belasten", sagt François De Keersmaeker,Direktor von Ärzte der Welt Deutschland.Hatte die erste Anfechtung Ärzte der Welt noch alleineeingereicht, beteiligen sich jetzt 30 zivilgesellschaftlicheOrganisationen aus 17 europäischen Ländern.Ist die Patentanfechtung erfolgreich, könnte die Zugänglichkeitdes Wirkstoffes Sofosbuvir auf dem europäischen Markt beschleunigtwerden. Ferner würde die Aufhebung des Patents Nationalstaaten einebessere Verhandlungsposition mit Gilead über den Preis desMedikaments verschaffen. Neben der Anfechtung des Patentes setzt sichdas Netzwerk von Ärzte der Welt daher dafür ein, dass Regierungenihre Regulierungsmöglichkeiten nutzen, um eine größere Machtbalancezwischen den Krankenkassen und den Pharmaunternehmen sicherzustellen.Dazu gehört auch, dass Regierungen bei extrem teuren Medikamenten vomstärksten Rechtsmittel Gebrauch machen, das sie besitzen:Zwangslizenzen. Regierungen können durch dieses Instrument auch ohneEinverständnis des Patentinhabers eine Lizenz erlassen, wenn dies imöffentlichen Interesse ist (§24 PatG).Der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge sind in Europazwischen 7,3 und 8,8 Millionen Menschen mit Hepatitis C infiziert.Die etwa zwölfwöchige Behandlung von Hepatitis C-Erkrankten kostet jenach Land bis zu 55.000 Euro. In einigen Ländern Europas sind bereitsZugangsbeschränkungen eingeführt. Weltweit leben über 80 MillionenMenschen mit Hepatitis C, die überteuerten Preise verhindern invielen Ländern den Zugang zu den lebensrettenden Medikamenten.Weitere Infos und die Kampagne für bezahlbare Medikamente vonÄrzte der Welt finden sich unter www.derpreisdeslebens.orgPressekontakt:Ute ZURMÜHLLeitung Medien & KommunikationLeopoldstr. 236, 80807 München, DEt. +49 (0) 89 45 23 081-24m. +49 (0) 160 855 74 27@ ute.zurmuehl@aerztederwelt.orgwww.aerztederwelt.orgOriginal-Content von: ?rzte der Welt, übermittelt durch news aktuell