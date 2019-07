Ärzte der Welt ficht Patent auf Krebstherapie an

München/Paris (ots) - Der Kampf gegen Wucherpreise fürlebenswichtige Medikamente geht in die nächste Runde: Ärzte der Welthat beim Europäischen Patentamt in München eine Beschwerde gegen einPatent auf eine neue Methode zur Behandlung von Blutkrebseingereicht.Junge Leukämie-Patient*innen und ihre Angehörigen setzen großeHoffnung auf die innovativen CAR-T-Zell-Therapien. DochPharmakonzerne lassen sich diese Hoffnung teuer bezahlen. Mitzwischen 320.000 und 350.000 Euro schlägt jede Behandlung zu Buche.Die Unternehmen können solche exorbitanten Preise verlangen, weilPatente Wettbewerb unterbinden und den Patenthaltern eine faktischeMonopolstellung verschaffen.Um dagegen anzugehen, ficht Ärzte der Welt das Patent auf eineKymriah® genannte Therapie des Pharmariesens Novartis an. Sie wirdzur Behandlung von Blutkrebs bei jungen Patient*innen im Alter bis zu25 Jahren eingesetzt. Dabei werden sogenannte T-Lymphozyten derPatient*innen genetisch so verändert, dass sie Krebszellen erkennenund angreifen können."Patente auf CAR-T-Zell-Therapien umfassen modifizierte Zellen vonPatienten und es sind diese Zellen, die für über 300.000 Euroverkauft werden", erklärt Olivier Maguet, Leiter derMedikamentenkampagne von Ärzte der Welt. "Da ist es nur legitim, denPatentschutz der CAR-T-Zell-Therapien zu hinterfragen. Handelt essich um ein Medikament? Ein medizinisches Verfahren? Diese Fragenhaben einen erheblichen Einfluss darauf, wer das Medikamentproduzieren und seinen Preis bestimmen darf."Ärzte der Welt will mit der Patentanfechtung eine öffentlicheDiskussion über diese Fragen anstoßen sowie die Bedrohung fürGesundheitssysteme und Gesellschaft, die von überhöhtenMedikamentenpreisen ausgeht, ins Bewusstsein von Regierungen undZivilgesellschaft rücken.CAR-T-Zell-Therapien werden bisher nur für seltene und sehrspezifische Formen von Krebs eingesetzt. Es laufen jedoch bereitsklinische Studien für eine Reihe anderer Anwendungsbereiche, so dassdiese Therapieform in Zukunft breiter eingesetzt werden könnte. Beiden aktuellen Preisen werden die Gesundheitssysteme einenuniversellen Zugang dazu nicht ermöglichen können.2014 hat der hohe Preis von Sofosbuvir, ein Medikament zurBehandlung von Hepatitis C, das bis zu 50.000 Euro pro Patient*inkostete, Länder dazu gezwungen, den Zugang auf eine bestimmte Anzahlvon Patient*innen zu beschränken. Ärzte der Welt hatte auch gegenPatente auf Sofosbuvir vor dem Europäischen Patentamt in MünchenEinspruch erhoben."Die exorbitanten Preise für Car-T-Zell-Therapien sind durch dieKosten für Forschung und Entwicklung in keiner Weise gerechtfertigt.Der Profitgier der Pharmaindustrie muss Grenzen gesetzt werden",fordert François De Keersmaeker, Direktor von Ärzte der WeltDeutschland.Pressekontakt:Stephanie KirchnerPressereferentinÄrzte der Welt e.V.t. +49 (0) 89 45 23 081-11m. +49 (0) 159 04 062 094@ stephanie.kirchner@aerztederwelt.orgOriginal-Content von: Ärzte der Welt, übermittelt durch news aktuell