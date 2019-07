Mainz (ots) -Hartmut Becker lebt an der Nahe. Trotz regelmäßigerKontrolluntersuchungen wurden bei ihm jahrelang deutlicheKrankheitssymptome übersehen. Bei anderen Patienten laufen Hüft- oderKnieoperationen schief, oder es werden Fehler bei der Narkosegemacht. Viele solcher Fälle, in denen zunächst nur der Verdachteines Behandlungsfehlers oder einer Fehldiagnose besteht, landen ersteinmal beim Medizinischen Dienst der Krankenkassen. InRheinland-Pfalz haben dessen Gutachter im vergangenen Jahr in mehrals jedem dritten untersuchten Fall tatsächlich Behandlungsfehlerfestgestellt. Und Experten sagen, das ist nur die Spitze desEisbergs. Wie können Fehldiagnosen und Komplikationen bei Operationenvermieden werden?Moderation: Britta KraneWeitere Themen der Sendung:- Germersheimer Bürger wehren sich gegen Gefahrgut-Lager- Streit um Eifel-Querbahn - Wann fährt wieder ein Zug vonKaisersesch nach Gerolstein?- Zur-Sache-Pin: Streckensterben - Wie steht es um dieBahnverbindungen im Land?- Zur-Sache-will's-wissen: Wer muss für die neue Klimapolitik zahlen?- CO2-Steuer gegen den Klimawandel - Kraft- und Heizstoffe sollendeutlich teurer werden- SUV-Boom und kein Ende - Wird der "Größenwahn" von Industrie undAutokäufern jetzt gestoppt?- Zur-Sache-Hilft: Streit um Steuern auf Genossenschaftswald- Jetzt wird's Ernst: "Countdown - Auf zum Mond!""Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet überdie Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen,Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassenpolitische Zusammenhänge verständlich werden.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und dereneinzelne Beiträge auf www.SWRmediathek.de undwww.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.Pressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929-32755,sibylle.schreckenberger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell