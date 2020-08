Wagrain-Kleinarl (ots) - Das Sportevent mit Trailrunning, Paragleiten & MountainbikenDer Aerothlon (https://www.wagrain-kleinarl.at/aerothlon) ist ein Wettbewerb, der Trailrunning , Paragleiten und Mountainbiken vereint. Es ist quasi ein Triathlon für Berg und Luft. Am 30. August 2020 ab 10.00 Uhr wird dieser das erste Mal in Wagrain-Kleinarl ausgetragen. Im Gegensatz zu anderen Hike & Fly Veranstaltungen können beim Aerothlon die Sportler als Einzelkämpfer , als Tandem-Team oder als Staffel-Team teilnehmen. Der Aerothlon findet alle zwei Jahre in Wagrain-Kleinarl statt - abwechselnd mit Red Bull X-Alps. Die Startplätze sind dieses Jahr auf 50 limitiert.Anmeldungen sind auf www.wagrain-kleinarl.at/aerothlon möglich.Hier (https://www.youtube.com/watch?v=qbpz8b66n5E&feature=youtu.be) geht's zum Video!Aerothlon in Wagrain-KleinarlDatum: 30.08.2020, 10:00 - 18:00 UhrOrt: Sportplatz KleinarlDorf, 5603 Kleinarl, ÖsterreichUrl: https://www.wagrain-kleinarl.at/aerothlonAEROTHLON - 30.08.2020 Hier erfahren Sie mehr über den Aerothlon in Wagrain-Kleinarl (https://www.wagrain-kleinarl.at/aerothlon)Pressekontakt:Wagrain-Kleinarl TourismusBarbara Pirchner, MATel.: +43 6413 8448-15 mailto:barbara@wagrain-kleinarl.athttp://www.wagrain-kleinarl.atWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/122706/4675922OTS: Wagrain-Kleinarl TourismusOriginal-Content von: Wagrain-Kleinarl Tourismus, übermittelt durch news aktuell