Aerosun: Wie reagieren Sie darauf?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Aerosun, die im Segment "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 22.06.2020, 02:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse Shanghai mit 9.24 CNH.

Aerosun haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aerosun liegt bei einem Wert von 139,47. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Maschinen" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Aerosun damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Hold"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Aerosun in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Aerosun haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Aerosun bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Aerosun aktuell 0,1. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -2,09 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Maschinen". Aerosun bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.