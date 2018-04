Aeroflot im zweiten Jahr in Folge zu Chinas beliebtester internationaler Airline ernannt

Moskau (ots/PRNewswire) -Aeroflot wurde erneut zu Chinas beliebtester internationalerAirline gewählt. Aeroflot sicherte sich den Preis bei der Flyer AwardCeremony 2018 im zweiten Jahr in Folge. Die offizielle Feier fandheute zum sechsten Mal in Chinas Wirtschaftsmetropole Schanghaistatt.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/561410/Aeroflot_Logo.jpg )Die Preise werden vom Bordmagazin Civil Aviation Administration ofChina (CAAC) sowie von der führenden Fachzeitschrift China AviationMagazine verliehen. Die Sieger werden von der Jury und durchStimmabgabe von Vielfliegern und Reisenden ermittelt.Mit den prestigeträchtigen Auszeichnungen werden besondereLeistungen auf dem chinesischen Touristikmarkt gewürdigt. Zuvergangenen Preisträgern gehören führende globale Airlines, daruntersolche, die von Skytrax offiziell mit fünf Sternen bewertet wurden.Aeroflot siegte bei den Flyer Awards erneut als beliebtesteinternationale Airline aufgrund seiner Servicequalität, seinergünstigen Ticketpreise sowie seiner bequemen Anschlussflüge vonseinem Drehkreuz am internationalen Flughafen Moskau-Sheremetyevo,der sich an der Initiative "China Friendly" beteiligt."Die Auszeichnung als Chinas beliebteste internationale Airlineist für Aeroflot als globale und nationale Fluggesellschaft einbesonderer Erfolg", sagte Vitaly Saveliev, CEO von Aeroflot. "Siebeweist, dass sich unsere Strategie für China auszahlt, einSchlüsselmarkt für Aeroflot. Wir freuen uns sehr, dass chinesischeFluggäste unseren Service so hoch bewerten und mit uns nach Russlandund in die ganze Welt fliegen. Aeroflot wird seine Position in Chinaweiter stärken, durch attraktive Angebote im Tourismussektor und auchdurch Ausweitung unseres Transitangebots zwischen Europa und Asienüber Moskau. Aeroflot ist stolz darauf, im Rahmen der strategischenKooperation zwischen zwei großartigen Nationen einen wesentlichenBeitrag zum Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Russland undChina zu leisten."Aeroflot fliegt vier wichtige chinesische Städte an: Peking,Schanghai, Hongkong und Guangzhou. Aeroflot erweitert stetig seinServiceangebot für den chinesischen Markt. Im Sommer 2017unterzeichnete Aeroflot einen Kooperationsvertrag mit Alipay, Chinasbeliebtestes Bezahlsystem. Aeroflots offizielle Website gibt es jetztauf Chinesisch. Die Passagiere erhalten chinesische Menüs, und dasInflight-Entertainment-System bietet ebenfalls chinesischeSprachführung. Bordansagen werden auf Chinesisch übersetzt, und dasMenü bietet spezielle asiatische Gerichte.Informationen zu AeroflotAeroflot ist das Flaggschiff der russischen Fluggesellschaften undstolzer Partner der globalen Sky Team Airline-Allianz. Aeroflot undseine Partner bedienen 1.074 Ziele in 177 Ländern weltweit. 2017beförderte Aeroflot 32,8 Millionen Passagiere (50,1 MillionenPassagiere als Aeroflot Group inklusive Tochtergesellschaften).Aeroflot wurde 2017 als erste russische Fluggesellschaft vonSkytrax offiziell mit vier Sternen für Qualität und Kundenservicesowie im Rahmen der Skytrax World Airline Awards bereits zum sechstenMal als beste Airline Osteuropas ausgezeichnet.2017 wurde Aeroflot von dem führenden Markenbewertungs- undBeratungsunternehmen Brand Finance als die stärkste Marke in Russlandund als die weltweit stärkste Airline-Marke bezeichnet. Aeroflotwurde zudem von TripAdvisor-Reisenden als die beste großeFluggesellschaft in Europa ausgewählt und bei der Flyer AwardCeremony 2017 als Chinas beliebteste international Airline anerkannt.Aeroflot betreibt eine der jüngsten Flotten weltweit mit 232Flugzeugen. Aeroflot hat seinen Sitz am internationalen FlughafenMoskau-Sheremetyevo.Aeroflot gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in derFlugsicherheit und liegt beim SAFA-Index (European Community SafetyAssessment of Foreign Aircraft), die weltweit führendeSicherheitsbewertung, mit der globalen Konkurrenz gleichauf.Als erste russische Fluglinie, die es ins IATA Operational SafetyAudit (IOSA) Register schaffte und die Registrierung 2017 zum siebtenMal verlängern konnte, hat Aeroflot die IATA Safety Audit for GroundOperations (ISAGO) erfolgreich bestanden und erfüllt somit alleAnforderungen der ISO-Norm 9001:2015 und der ISO-Norm 14001:2004.Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.aeroflot.com/Pressekontakt:Peter Morleymorley@em-comms.com+44-7927-186645Original-Content von: Aeroflot, übermittelt durch news aktuell