Aeroflot wurde zum dritten Mal in Folge zur beliebtesten internationalen Fluggesellschaft Chinas gewählt

Moskau (ots/PRNewswire) - Aeroflot wurde erneut als diebeliebteste internationale Fluggesellschaft in China anerkannt. Dierenommierte Auszeichnung wurde Aeroflot im Rahmen der Flyer AwardCeremony 2019 zum dritten Mal in Folge verliehen. Die Preisverleihungfand heute in Chinas Wirtschaftshauptstadt Shanghai statt.Die Auszeichnungen werden von dem Bordmagazin der Civil AviationAdministration of China (CAAC) und der führenden Publikation desSektors, Flyer Tea, unterstützt. Die Gewinner werden von der Jury unddurch Stimmvergaben von Vielfliegern und Reisenden ausgewählt.Mit den renommierten Preisen werden herausragende Teilnehmer aufdem sich dynamisch entwickelnden chinesischen Tourismusmarktausgezeichnet. Zu den bisherigen Gewinnern gehören führende globaleFluggesellschaften, darunter Fluggesellschaften, die den Status einerSkytrax 5-Sterne-Airline haben.Aeroflot behielt bei den Flyer Awards den Titel FavouriteInternational Airline aufgrund ihrer wichtigsten Wettbewerbsvorteile:hohe Servicequalität und flexible Flugpreisgestaltung."Die Anerkennung von Aeroflot als bevorzugte internationaleFluggesellschaft in China ist eine Bestätigung für die Wirksamkeitunserer strategischen Bemühungen in China", sagte Aeroflot CEO VitalySaveliev. "Wir bieten unseren Kunden ein breites Streckennetz undeine der jüngsten Flotten der Welt. Millionen chinesischer Passagiereentscheiden sich für unsere Fluggesellschaft aufgrund dererschwinglichen Ticketpreise, des bequemen Transits über unserenHub-Flughafen Sheremetyevo und des hochwertigen Service. DieWeiterentwicklung des Angebots auf den Transitstrecken Europa-Asien -einem der wettbewerbsfähigsten Luftverkehrsmärkte weltweit - istneben dem aktiven Ausbau des nationalen Streckennetzes eines derHauptziele von Aeroflot."Die bequemen Routen von Aeroflot umfassen vier wichtige Standortein China: Peking, Shanghai, Hongkong und Guangzhou. Aeroflot bietetkontinuierlich neue Dienstleistungen an, die sich am chinesischenMarkt orientieren. Bereits vor einiger Zeit hat Aeroflot einenPartnerschaftsvertrag mit Alipay, Chinas beliebtestem Zahlungssystem,unterzeichnet.Die offizielle Website von Aeroflot verfügt über einechinesischsprachige Benutzeroberfläche. Die Passagiere erhalten Menüsauf Chinesisch und das Bord-Unterhaltungssystem ist auf Chinesischverfügbar. Die Ansagen an Bord erfolgen auf Chinesisch und das Menübietet ein spezielles asiatisches Set.Aeroflot genießt auf dem chinesischen Markt anhaltend großeAnerkennung und Beliebtheit bei den Verbrauchern. Im Januar wurdeAeroflot bei den 2019 Stars Awards in China zur Best China - EuropeTransit Airline gewählt.Informationen zu AeroflotAeroflot ist das Flaggschiff der russischen Fluggesellschaften undstolzer Partner der globalen Sky Team Airline-Allianz. Aeroflotfliegt 159 Ziele in 55 Ländern an.Aeroflots Flotte aus 255 Maschinen ist die jüngste aller globalenAirlines, die mehr als 100 Flugzeuge betreiben. 2018 beförderteAeroflot 35,8 Millionen Passagiere (55,7 Millionen Passagiere alsAeroflot Group inklusive Tochtergesellschaften).Skytrax hat Aeroflot den Status als 4-Sterne-Airline verliehen,und bei den Skytrax World Airline Awards 2018 wurde Aeroflot bereitszum siebten Mal als beste Airline Osteuropas ausgezeichnet. VomUS-amerikanischen Flugverband APEX wurde Aeroflot der Status alsglobale Fünf-Sterne-Airline verliehen.Laut dem führenden Markenstrategie-Beratungsunternehmen BrandFinance ist Aeroflot die weltweit stärkste Airline-Marke.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.aeroflot.com/.Pressekontakt:Peter Morleymorley@em-comms.com+44-(0)7927-186645Original-Content von: Aeroflot, übermittelt durch news aktuell