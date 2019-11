Aeroflot verteidigt erneut Spitzenposition: Bei World Travel Awards 2019 als weltbeste Airline-Marke und beste Business Class ausgezeichnet

Moskau (ots/PRNewswire) - Aeroflot hat seinen Spitzenplatz unter den Airlinesdieser Welt erneut verteidigt und bei der großen Abschlussfeier der World TravelAwards 2019 die Hauptpreise in den Kategorien "World's Leading Airline Brand"und "World's Leading Airline - Business Class" in Empfang genommen.Aeroflot wurde im dritten Jahr in Folge als die bekannteste Marke im globalenFluggeschäft gewählt, ein Titel, den vor ihr und überhaupt noch keine Airline inder Geschichte der World Travel Awards getragen hat. Aeroflot hat im zweitenJahr in Folge den Preis in der Kategorie "World's Leading Airline - BusinessClass" gewonnen.Die große Abschlussfeier der World Travel Awards 2019 fand am 28. November imRoyal Opera House Muscat im Sultanat Oman statt. Zu der 26. Ausgabe derfeierlichen World Travel Awards waren führende Vertreter der internationalenReisebranche, des Hotelgewerbes und der zivilen Luftfahrtbranche angereist.Der Preis wurde erstmals 1993 im Vereinigten Königreich vergeben und giltinoffiziell als die Oscarverleihung der Reisebranche. Im Jahresverlauf werdendie Preise auf drei Ebenen verliehen: national, regional und global. DieGewinner werden durch eine Online-Abstimmung ermittelt, an der mehrerehunderttausend Reiseprofis und Millionen Reisende teilnehmen. Die wichtigstenBewertungskriterien sind Produktqualität und Servicequalität."Diese Anerkennung in zwei Hauptkategorien der weltweit renommierten WorldTravel Awards ist ein klarer Beweis dafür, dass unser Unternehmen auf demrichtigen Weg ist", sagte Vitaly Saveliev, CEO von Aeroflot. "Unser Unternehmenarbeitet unermüdlich daran, die höchste Produktqualität, die weltweit bestePünktlichkeitsquote und ein bequemes Streckennetz bereitzustellen. Darüberhinaus entwickeln wir digitale Technologien, die von der internationalenReisebranche durchweg gelobt werden."Aeroflot hat in diesem Jahr bei den regionalen World Travel Awards für Europabereits drei Preise für sich entschieden: Europe's Leading Airline Brand,Europe's Leading Airline - Business Class und Europe's Leading Airline to Asia(als Top-Airline, die zwischen Europa und Asien fliegt).Informationen zu AeroflotAeroflot ist das Flaggschiff der russischen Fluggesellschaften und stolzerPartner der globalen Sky Team Airline-Allianz. Aeroflot fliegt 159 Ziele in 54Ländern an.Aeroflots Flotte aus 249 Maschinen ist die jüngste aller globalen Airlines, diemehr als 100 Flugzeuge betreiben. 2018 beförderte Aeroflot 35,8 MillionenPassagiere (55,7 Millionen Passagiere als Aeroflot Group inklusiveTochtergesellschaften).Skytrax hat Aeroflot den Status als 4-Sterne-Airline verliehen, und bei denSkytrax World Airline Awards 2019 wurde Aeroflot bereits zum achten Mal alsbeste Airline Osteuropas ausgezeichnet. Vom US-amerikanischen Flugverband APEXwurde Aeroflot der Status als globale Fünf-Sterne-Airline verliehen. Laut demführenden Markenstrategie-Beratungsunternehmen Brand Finance ist Aeroflot dieweltweit stärkste Airline-Marke.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.aeroflot.com/Pressekontakt:Peter Morleymorley@em-comms.com+44-7927-186645Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/111209/4454595OTS: AeroflotOriginal-Content von: Aeroflot, übermittelt durch news aktuell